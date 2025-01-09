屏東燈節萬年溪燈區今晚搶先開箱 民眾驚呼太美了

屏東燈節萬年溪燈區主燈「無限溪望」。（記者羅欣貞攝）

2025/01/09 22:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東燈節設四大燈區，本週六（11日）將於縣民公園正式點燈開幕，屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭今晚（9日）搶先開箱「萬年溪燈區」，以「溪望」為主題，11組燈飾展現萬年溪無窮無盡生命力，吸引民眾駐足，驚呼「太美了！」。

萬年溪燈區搶先開箱，不但有燈光水舞秀、光環境，還有以數千顆燈泡交織成的主燈「無限溪望」，當燈飾亮起時，金黃色燈光勾勒出甜美的愛心輪廓，搭配如同童話中的夢幻粉色翅膀，為寒冷的冬夜增添了溫暖與夢幻，許多民眾也紛紛拿起手機拍照，沉浸在這場光的盛宴中。

請繼續往下閱讀...

「若是回到以往的底片時代，大家一定不敢來，因為這些美麗的燈飾，一定會讓人忍不住不斷拍照、洗片。」縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭打趣說，萬年溪燈區以「溪望」為主題，透過燈飾展示在地的歷史情懷與未來創意，邀請大家用不同角度看這個城市的過去與未來，更期許生活在屏東土地上的每位鄉親都能像玫瑰盛開般璀璨與幸福。

鄞鳳蘭說，屏東燈節討論熱度年年攀升，近期網路上試燈美照也引發社群網站熱烈討論，為讓來自不同國家的遊客都能更深入了解燈飾的故事與意義，也貼心提供英文版解說，讓屏東燈節不僅是燈光藝術的展演，更是深具文化內涵的旅程。

屏縣府表示，萬年溪燈區範圍為建國路至仁愛路段，打造三大區域，「溪望娓娓來」融入蛇年鱗片及蜿蜒的樣貌，象徵溪水的生命力與希望；「回憶」則以兒時童趣做發想，打造屬於萬年溪的童時記憶；「甜の溪」以過往經過萬年溪的糖鐵發想，融合水舞首創棒棒糖噴泉，璀璨的燈光效果讓人目不轉睛。

主燈「無限溪望」以每隔12年出現的守護蛇交錯所形成的無限形狀發想，象徵萬年溪無窮的生命力；「鱗裡有光」象徵帶著寶石來到屏東的守護蛇，期許為這座城市帶來財富及祝福；「擁護萬年」則為守護蛇最後消失於溪流深處，蛇尾所引起的水花化作一雙溫柔而堅定的手，守護大地，默默賦予力量及庇護。

今年勞青處大樓打造光雕投影「光采萬年」，以民和國小師生共同創作的「會動的萬年溪上河圖」為主軸，帶領民眾重溫萬年溪的歷史以及感受小朋友對未來的想像，結合藝術形式創造出具視覺震撼的文化盛宴，亮燈期間每30分鐘展演一次。

屏東燈節1月11日起至2月16日，每日下午5時30分至晚間10時亮燈，11日晚間7時開幕，將安排有台灣太陽馬戲團之稱的「舞鈴劇場」帶來經典戲碼奇幻旅程，歡迎鄉親前往縣民公園觀賞。

屏東燈節萬年溪燈區主燈「無限溪望」。（記者羅欣貞攝）

「鱗裡有光」象徵帶著寶石來到屏東的守護蛇。（記者羅欣貞攝）

「鱗裡有光」色彩不斷變化，吸引民眾搶拍。（記者羅欣貞攝）

景觀橋上的「溪望花開」。（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的「擁護萬年」。（記者羅欣貞攝）

「綻放溪視界」宛如滿佈溪面之上與溪底的尪仔標。（記者羅欣貞攝）

縣府勞青處大樓打造光雕投影「光采萬年」，以民和國小師生共同創作的「會動的萬年溪上河圖」為主軸。（記者羅欣貞攝）

水舞呈現的「璀璨溪光」。（屏東縣政府提供）

萬年溪燈區燈飾「記憶河流」。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法