國旅走下坡怪住宿貴？苦苓揭7大點別人云亦云

國內旅遊持續低迷，不少人認為「住宿房價太貴」是殘害國旅的一大主因。民宿示意圖。（資料照）

2025/01/09 21:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕疫後開放國門後，民眾瘋往外國跑，反觀國內旅遊持續低迷，不少人認為「住宿房價太貴」是殘害國旅的一大主因，不過作家苦苓今天（9日）針對「台灣的旅館是否真的太貴」提出自己的看法。

苦苓今天在臉書發文表示，「國旅一路走下坡，春節訂房率超差，墾丁也傳出好幾家飯店要關門，大家唯一想得到的『救命仙丹』就是陸客，殊不知中國經濟不好，根本捨不得放人民出國花錢——到頭來也只是『空思夢想』。」

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「首先，台灣的旅館貴不貴呢？答案是『貴的很貴，不貴的也不貴』。你可能會覺得這是廢話，但是消費本來就憑個人能力，馬斯克住在川普的海湖莊園，一個晚上6萬多台幣，你認為他會覺得貴嗎？水里的萌陽莊園兩大床的房間只要2400，還有誰能說貴呢？」

他接著說：「大部分人會覺得台灣旅館貴，是拿來和國外的旅館比較。這樣比其實不公平，因為國外團體旅遊的『楣角』多：很多大型旅行社可以保證給合作旅館一年固定的量，因而獲得很大的折扣，那不是一般散客用同樣價錢拿得到的。如果你拿國外的團體房價和國內的散客房價來作比較，那當然台灣貴。」

「另外一個原因是大多數人在台灣玩都會選擇固定的假日，而假日僧多粥少，同一家旅館的價格會比他平常貴很多。反而出國旅遊因爲天數比較多，不可能只選擇週六日和國定假日，所以住的旅館大多是算平日的價格。你拿國外的平日價和國內的假日價來比，當然又是台灣貴。」

苦苓繼續說道：「由於國人普遍沒有在平日休假參加國旅的習慣，所以大多數旅館是『有房間的時候沒客人，有客人的時候沒房間』，因此也只好用盡量提高假日的房價，來補貼平日旅館的空空如也，反而國外的團體旅行沒有這種問題，所以比起來again，台灣貴。」

「那你一定會問，難道台灣的國旅團體不能解決台灣旅館平日沒有人的問題嗎？答案是不能。因為平日能夠出來參加國旅的大部分是退休的老年人，他們捨不得多花錢，因此團體國旅的價格偏低，旅行社還得用購物店和『聽藥仔』（就是讓人上遊覽車推銷保健品）來彌補，當然不可能付合理的房錢給旅館，甚至不惜去住活動中心和香客大樓。台灣的旅館業者碰到團體訂房真的是又愛又恨，不做可惜，做了也沒什麼賺頭。」

最後苦苓直言，「為什麼一直以來台灣都沒有提高團體國旅的品質呢？那當然是陸客的功勞，為了爭取團費低到讓人不敢置信的陸客（舉例來說，一桌10人餐費1500 ，導遊司機抽一成，餐桌上還要有魚有肉），旅館搶陸客的唯一方式就只能流血拚價格……導致旅館設施和服務品質長期無法改進，現在又因為平日無人、被迫提高假日房價，只好繼續貴下去。」

「其實大家都知道，只要你認為值得，就不會覺得貴。該怎樣救國旅、怎樣讓台灣旅館房價合理，那都不是我有能力提出的。我只想在這裡解釋一下，台灣的旅館並不是真的很貴、如果貴也是不得已，請大家不要人云亦云、隨便就把國旅不振的罪過賴給他們。如此而已。」

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