為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化火葬場說明會爆衝突 居民擺王惠美「黑白照」、蛋洗官員座車

    彰化設置火葬場說明會爆衝突，自救會成員駕駛一輛擺有縣長王惠美「黑白照」車輛到會場，抗議民眾丟雞蛋、撒冥紙怒吼。（記者陳冠備攝）

    彰化設置火葬場說明會爆衝突，自救會成員駕駛一輛擺有縣長王惠美「黑白照」車輛到會場，抗議民眾丟雞蛋、撒冥紙怒吼。（記者陳冠備攝）

    2025/01/09 15:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府將在芳苑鄉第一公墓（芳苑二林交界）興建火葬場生命園區，不過引起二林、芳苑兩地鄉民強烈反對，縣府預定今（9日）上午舉辦第一場說明會，鄉民組成「反火葬場自救會」前往抗議，痛批縣府不顧活人要賺死人錢，並將縣長王惠美的黑白照片當亡者懸掛在靈車上丟雞蛋撒冥紙，負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，只得宣布流會收場。

    這場說明會在芳苑鄉草湖村萬善祠舉辦，一早聚集逾300居民抗議要求撤案，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟，甚至還有人把縣長王惠美的黑白照片掛在靈車上撒冥紙，警方也出動120名警力到場維安，現場也引爆數波推擠，抗議過程中，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議，也有人被推倒受傷，幸好送醫後無大礙。

    陳俊男在抗議民眾阻擋下遲遲無法上場發言，被迫離開會場，不過座車遭民眾阻攔，陳俊男在場外向民眾喊話，並宣布流會，但民眾情緒依然激動，要求縣府承諾火葬場撤案，並蛋洗其坐車。

    自救會成員表示，縣府以這裡人煙稀少理由在此設置火葬場，不過這裡周邊有聚落、養老院，還有數千名受刑人，難道這些不是人嗎？痛批設置火葬場，會汙染空氣、水，影響農、林、漁牧，連附近地價也會受影響，要求縣政府撤銷芳苑火葬場開發案，否則不排除更激烈抗爭。

    彰化二林、芳苑兩地民眾組成「反火葬場自救會」強往抗議，痛批縣府不顧活人要賺死人錢。（記者陳冠備攝）

    彰化二林、芳苑兩地民眾組成「反火葬場自救會」強往抗議，痛批縣府不顧活人要賺死人錢。（記者陳冠備攝）

    彰化芳苑鄉草湖村萬善祠，聚集逾300居民抗議要求撤案，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟。（記者陳冠備攝）

    彰化芳苑鄉草湖村萬善祠，聚集逾300居民抗議要求撤案，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟。（記者陳冠備攝）

    彰化火葬場說明會爆衝突，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議。（記者陳冠備攝）

    彰化火葬場說明會爆衝突，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議。（記者陳冠備攝）

    負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，遲遲無法上台，只得宣布流會收場。（記者陳冠備攝）

    負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，遲遲無法上台，只得宣布流會收場。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播