彰化火葬場說明會爆衝突 居民擺王惠美「黑白照」、蛋洗官員座車

彰化設置火葬場說明會爆衝突，自救會成員駕駛一輛擺有縣長王惠美「黑白照」車輛到會場，抗議民眾丟雞蛋、撒冥紙怒吼。（記者陳冠備攝）

2025/01/09 15:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府將在芳苑鄉第一公墓（芳苑二林交界）興建火葬場生命園區，不過引起二林、芳苑兩地鄉民強烈反對，縣府預定今（9日）上午舉辦第一場說明會，鄉民組成「反火葬場自救會」前往抗議，痛批縣府不顧活人要賺死人錢，並將縣長王惠美的黑白照片當亡者懸掛在靈車上丟雞蛋撒冥紙，負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，只得宣布流會收場。

這場說明會在芳苑鄉草湖村萬善祠舉辦，一早聚集逾300居民抗議要求撤案，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟，甚至還有人把縣長王惠美的黑白照片掛在靈車上撒冥紙，警方也出動120名警力到場維安，現場也引爆數波推擠，抗議過程中，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議，也有人被推倒受傷，幸好送醫後無大礙。

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陳俊男在抗議民眾阻擋下遲遲無法上場發言，被迫離開會場，不過座車遭民眾阻攔，陳俊男在場外向民眾喊話，並宣布流會，但民眾情緒依然激動，要求縣府承諾火葬場撤案，並蛋洗其坐車。

自救會成員表示，縣府以這裡人煙稀少理由在此設置火葬場，不過這裡周邊有聚落、養老院，還有數千名受刑人，難道這些不是人嗎？痛批設置火葬場，會汙染空氣、水，影響農、林、漁牧，連附近地價也會受影響，要求縣政府撤銷芳苑火葬場開發案，否則不排除更激烈抗爭。

彰化二林、芳苑兩地民眾組成「反火葬場自救會」強往抗議，痛批縣府不顧活人要賺死人錢。（記者陳冠備攝）

彰化芳苑鄉草湖村萬善祠，聚集逾300居民抗議要求撤案，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟。（記者陳冠備攝）

彰化火葬場說明會爆衝突，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議。（記者陳冠備攝）

負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，遲遲無法上台，只得宣布流會收場。（記者陳冠備攝）

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