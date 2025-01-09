解編林班地恢復住民權益 立委徐富癸爭取成功

立委徐富癸為潭仔灣聚落住民陳情召開協調會，協助居民向國產署合法承租、使用土地。 （記者蔡宗憲攝）

2025/01/09 16:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島部分區域受國家公園、林班地等多重限制，多年來衝擊當地居民生活，立委徐富癸為潭仔灣聚落住民陳情召開協調會，要求解編林班地，經協調墾管處將潭仔灣聚落變更為鄉村建築用地，已獲農業部同意核定解除林班地，林業署同意移交國產署，未來會再協助居民向國產署合法承租、使用土地。

徐富癸指出，沒有從事林業的部落，土地被劃為林業用地是非常怪異怪異現象，原有的住宅因天災受損，卻不能自主翻修，相當不便也不公，因此他為潭仔灣請命，解決基本居住需求，也要求相關單位應全面盤點並解編「不當管制」、「不合時宜」的林班地。

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根據農業部資料，現地狀況及實務管理，認其性質已非屬森林法施行細則第3條規定所稱林地範疇，且己無存置公用之必要。林業署恆春事業區34林班內鵝鑾鼻段9筆土地，面積共計0.875公頃，經劃入墾丁國家公園「一般管制區」鄉村建篥用地之「潭仔灣聚落」範圍，同意專案解除林班。

徐富癸表示，森林法包括林班地、山坡地的管理該都應該好好修，重新評估林地功能和目的是否有存置必要，並依環境、社會、經濟等面向進行檢討，適度予以解編，不應影響居民最基本的生活需求。

立委徐富癸為潭仔灣聚落住民陳情召開協調會，協助居民向國產署合法承租、使用土地。 （記者蔡宗憲攝）

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