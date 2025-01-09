遠東航空法拍客機佔高雄停機位 立院交委會要求騰出空間

遠東航空待法拍客機佔用停機位，立委要求拖離。（記者洪臣宏攝）

2025/01/09 15:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕遠東航空2019年停止營業，但其2架廣體型客機仍停放在高雄國際機場停機坪，立院交通委員會今（9）日視察時，立委許智傑指停機坪不敷使用，希望能做適當調整。交通部表示，機位數目前滿足需求，新航廈工程將於今年3月動土，未來將增設停機坪。

立院交通委員會召委許智傑、李昆澤上午視察高雄機場新航廈工程進度，並瞭解航班、航點及運客量恢復狀況，由交通部次長林國顯、民航局長何淑萍率相關單位說明。

請繼續往下閱讀...

許智傑關切遠東航空停業後2架客機迄今仍停放在停機坪，他說，許多航空業者向他反映，如果有停機位就願意飛到高雄，高雄因沒有過夜停機坪，所以沒有高雄-桃園接駁機，南部鄉親必須提著行李「翻山越嶺」，相當辛苦。

高雄國際航空站主任傅耀南表示，遠東的飛機正等待法拍，涉及訴訟才會一直停放在高雄機場。許智傑表示，遠東在桃園機場的滯留機早已拖離，希望高雄加快腳步。

何淑萍表示，高雄有48席停機位，指定機位有4席，可供使用44席，尚滿足需求。她說，新航廈工程將陸續展開，將有3至8席停機位受到影響，會妥當規劃調配，未來也會增設停機位。

林國顯說，高雄機場愈來愈重要，所有工程必須「安全第一、嚴謹規劃」，也會跟外交部合作開拓更多航班，至於旅客關心的餐飲、休閒設施，他說今年會有米其林餐廳進駐，並要求新航廈在細部設計時就要加進去，希望能將桃機經驗移轉到高雄機場。

交通委員會召委李昆澤（中間排右1）、許智傑（中）視察高雄機場，交通部次長林國顯（左）率隊說明。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法