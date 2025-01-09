2024合法民宿增679家 非法旅宿共罰1.29億元

交通部觀光署統計，2024年合法旅館3310家，非法旅館列管985家，共開罰1億368萬餘元；合法民宿1萬2144家，非法民宿列管584家，共開罰2610萬餘元。圖為旅宿示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/09 11:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024年旅館及民宿稽查結果出爐。交通部觀光署統計，全台合法旅館3310家，非法旅館列管985家，共開罰1億368萬餘元；合法民宿1萬2144家，非法民宿列管584家，共開罰2610萬餘元。和前年同期相比，非法旅館列管家數減少154家，主要是都會區日租套房減少；合法民宿增加679家，相較旅館易因成本考量停歇業，民宿較不受影響。

觀光署統計，2024年1至12月，合法旅館3310家，非法旅館列管985家。非法旅館數最多的是台北市202家，都是日租套房；其次是台中192家，其中181家是日租套房、15家是旅館；宜蘭位居第三，141家都是旅館。

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各縣市政府總計稽查5972家次，共開罰946次、1億368萬餘元。稽查次數前三名是台北市1984家次、台中市904家次、高雄市622家次；罰鍰總次數是台中市200次、台北市172次、台南市160次；罰鍰總額是台中市2331萬元、台南市1703萬元、台北市1573萬元。

觀光署觀察，合法旅館數量較前年同期減少8家，變動0.24％並不大，應是個別業者經營考量進退場的結果；非法列管家數較前年同期減少154家，主要是都會區日租套房減少，其中台北市減少最多為100家。

民宿方面，合法民宿1萬2144家，非法民宿列管584家。最多非法民宿的是屏東縣149家，南投縣126家次之，宜蘭64家排第三。

各縣市政府總計稽查1萬1797家次，共開罰543次、2610萬餘元。稽查次數前三名是宜蘭2046家次、台東縣1636家次、花蓮1619家次；罰鍰次數花蓮106次、屏東91次、宜蘭63次；罰鍰總額屏東縣566萬元、花蓮387萬元、宜蘭360萬元。

觀光署分析，合法民宿數量較前年同期增加679家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。非法民宿列管家數，較前年同期減少30家，是地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業，最多的是台東縣增加23家、花蓮縣減少31家。

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