武陵農場櫻花季2/8至2/23登場 這6天花況預估最盛

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，國光客運賞櫻專車票價不漲價。（武陵農場提供）

2025/01/08 18:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，預估2月15日至20日花況最盛。武陵農場於櫻花季期間實施交通管制，禁止散客駕車入園，需搭公車抵達；園內提供的遊園車服務，今年改採付費制。另考量228連假2月28日至3月2日與櫻花季接近，武陵首度於228連假實施高乘載管制。

武陵農場副場長常方麒表示，今年天氣較晚開始轉冷，11月才開始降溫，目前梅花僅開不到3分之1，還有少許的山櫻花；預估15至20日花況最盛，但仍要看後續氣溫變化，若仍繼續暖，花期就會往後延。

請繼續往下閱讀...

為期16天的武陵櫻花季，實施場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共疏運接駁。武陵農場每日限制6000人入場，疏運期間，提供住宿旅客1800個名額，一日遊旅客4200個名額。一日遊旅客又分團體及散客，團體平日佔1600個名額，假日佔1000個名額。

櫻花季期間禁止當天來回散客開車入園，必須搭乘6條公車路線抵達。台北端平日1680人、假日2000人，自台北轉運站、市府轉運站上車；宜蘭端平日720人、假日1000人，自宜蘭、羅東轉運站及三星綜合運動場上車；梨山遊客中心平假日皆200人。

國光客運強調，雖然營運成本增加，但賞櫻專車不漲價。台北全票730元、優待票450元，宜蘭全票610元、優待票310元，羅東全票630元、優待票330元，三星綜合運動場全票520元、優待票280元。豐原客運營運的梨山路線，全票160元、半票80元。

和往年不同的是，國光客運總經理任季男表示，過去台北端的上車地點在台北車站東側，但該站配合空橋工程已於去年底結束營運，請賞櫻旅客轉至「台北轉運站2樓月台」上車；另外，中途休息點改至宜蘭縣員山鄉慈惠寺，下車終點站調整至「台北車站（青島）」。

任季男指出，賞櫻專車1月9日中午12時開放預售，可按往例至售票窗口暨自動售票機、TBS台北轉運站APP、超商（7-11、全家、萊爾富）訂票，也可至LINE官方聊天室（https://lin.ee/Ttv2XMf），即可完成線上訂票、線上付款以及取得電子乘車票，還可抽獎PS5、腳踏車、全家禮券、國光假期商品券等。

櫻花季期間的交通管制措施，公路局副總工程司李忠璋說明，台7甲線與中124線路口（台7甲線53k+900處）禁止車輛進入，僅開放具備場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛進入；思源啞口至中124線路口（台7甲線45至55K）路邊禁止臨時停車。

2月8日至3月2日，台7甲線52k+400香菇橋災點因颱風受創，上午6時至下午5時僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行。

另外，武陵農場首度於228連假實施高乘載管制。李忠璋說明，考量連假接近花季，可能仍有上山賞花人潮，2月28日至3月2日每天上午6時至下午1時，於台7甲線29K+150南山路及台7甲線53k+900與中124線路口實施高乘載管制，限搭乘3人以上小客車通行，公共運輸大客車、大型重型機車不受此限。

團客預約入場方面，平日開放25部甲類大型遊覽車、21部乙類中型遊覽車及20部九人座車輛入場，需事先登記，預約平台已於去年11月10日起開放，每個申請單位單日限額2部車，入場當日申請人或2名代理人之中，需有1人同車隨行。預約並繳費完成者憑序號至預約平台下載車輛通行證，並將通行證黏貼於車輛右側玻璃供武陵農場入口人員辨識。

副場長常方麒補充，2月7日晚間11時至23日下午4時30分，夜間淨園；每日晚間11時至翌日上午6時管制遊客車輛進場。2月8日上午7時30分起檢驗車輛通行證。另外，原本為了行動不便族群提供遊園車，但考量過去時常發生爭執，今年起改採使用者付費，單趟票價100元，全程票價300元。

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，園內實施總量管制。（交通部公路局提供）

2025年228三天連續假期為2月28日至3月2日，武陵農場考量接近櫻花季，因此實施高乘載管制。（交通部公路局提供）

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，園區周邊實施交通管制。（交通部公路局提供）

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，花季期間限制團客車輛數。（交通部公路局提供）

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，當天來回散客不得駕車入園，需搭乘公車前往。（交通部公路局提供）

2025武陵農場櫻花季2月8日至23日登場，當天來回散客需搭乘公共運輸前往，圖為上下車位置。（交通部公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法