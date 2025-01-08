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    南投國姓九份二山梅花盛開 預估花期可到本月中旬

    國姓鄉九尖茶廠的梅花盛開。（南投縣府提供）

    國姓鄉九尖茶廠的梅花盛開。（南投縣府提供）

    2025/01/08 19:03

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕幾波冷氣團帶來低溫和水氣催化下，南投縣國姓鄉九份二山的梅花盛開，廣植梅樹的九尖茶廠純白花海壯觀，九份二山的梅花目前開花已有8成，預估花期可持續到本月中旬。想到九尖茶廠賞花的遊客，只能從龍南路上山再循原路下山，無法順遊長石巷的七號梅莊，兩路線都只能原路折返。

    國姓鄉九份二山是中部地區重要的賞梅區，今年因上月和本月初幾波的冷氣團，梅花雖因入冬後天氣較晚變冷而花期延遲，但因幾波的冷空氣加上水氣，元旦過後梅花開放速度加快，到今天幾乎開花近8成，純白色的花朵與不同姿態的梅枝，在藍天和陽光的映襯下十分迷人。

    九份二山的九尖茶廠梅花今年花況極佳，上山賞花拍照的遊客都大讚漂亮，由於國姓鄉賞梅的道路，大多狹窄，且去年凱米颱風造成長石巷多處路段崩塌，往年可以採龍南路上山、長石巷下山單行道方式緩解車潮，今年則無法互通，因此上九尖茶廠的遊客只能從龍南路上山，再循原路下山。

    另外長石巷的七號梅莊，也只能從長石巷進出，無法通行到九尖茶廠，最近想要上山賞梅的遊客要特別注意路況，或儘量利用非假日前往。

    國姓鄉九份二山九尖茶廠的白色梅花，景致迷人。（南投縣府提供）

    國姓鄉九份二山九尖茶廠的白色梅花，景致迷人。（南投縣府提供）

    九尖茶廠的梅花盛開，白色花海與茶廠紅屋頂形成強烈對比。（南投縣府提供）

    九尖茶廠的梅花盛開，白色花海與茶廠紅屋頂形成強烈對比。（南投縣府提供）

    國姓鄉的九尖茶廠梅花開，漫步花間心曠神怡。（南投縣府提供）

    國姓鄉的九尖茶廠梅花開，漫步花間心曠神怡。（南投縣府提供）

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