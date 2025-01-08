月薪上看4.3萬！台中甄選清潔隊儲訓隊員300人 1/17~21線上報名

台中市環保局甄選清潔隊儲訓隊員，預計進用300人，月薪近4萬到4萬3000元。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/08 18:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局甄選清潔隊儲訓隊員，預計進用300人，2025年基本薪資調漲與清潔獎金提升，月薪可達近4萬元，約3萬9351元，駕駛薪資最高將近4萬3000元，比一般上班薪資佳，過往錄取錄約10％上下，今年招考人數也是近年最多一次。

今年清潔隊儲訓隊員的待遇明顯提高，因應基本薪資調漲3％與清潔獎金提升2000，這次進用儲訓隊員每月薪資約為2萬9351元加上清潔獎金1萬元，月薪約3萬9351元；駕駛薪資以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金，最多可達4萬3000元，比起前年底甄選約3萬6000，多少近1成。

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環保局說，台中全市清潔隊人員將近4000人，每年清潔隊離職與退休人員約百人，這次甄選預計進用300人，包括一般類組151名、儲備駕駛組100名、社會關懷類組49名，這次甄選為遞補清潔隊離職與退休人員缺額，將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，到候用完畢為止。

環保局指出，今年甄選一般類組比照往年資格，須於設籍於台中市4個月以上，且具機車或汽車駕駛執照者，國民小學以上學校畢業或具同等學力程度者即可報考，，1月17日到21日開放受理線上報名，2月23日將公開甄選，進行體能測試，及資源回收分類技能測驗，3月3日公告甄選結果。報名網址：https://2023exam.taiwangov.tw。

此外，儲備駕駛類組另需具備有效期限內職業大貨車（含）以上駕駛執照；特定對象類組則限制具有中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民、中市清潔人員關懷、中市身心障礙者家庭照顧者關懷組等特定身分資格才可以報名。其中獨力負擔家計、低收入戶、中市清潔人員關懷組、中市身心障礙者家庭照顧者關懷組，為現場紙本資料審核報名，便於現場審核報名資料。

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