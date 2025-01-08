蘆洲湧蓮寺捐30萬助弱勢家庭過好年 公所回贈感謝狀

新北市蘆洲區公所鍾耀磊（左）捐贈感謝狀給予湧蓮寺，由主委陳宏昌（右）接受。（記者羅國嘉攝）

2025/01/08 15:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺日前捐贈30萬元予公所，用於急難救助、關懷獨居長者及弱勢族群之用，今（8）日舉行「迎春納福賀新年尾牙」並由蘆洲區長鍾耀磊回贈感謝狀。湧蓮寺主委陳宏昌表示，捐贈活動已持續11年，幫助弱勢、孤獨等家庭，購入民生用品，讓他們過好年。

湧蓮寺自2012年起，一直致力於社會公益事業，投入大量的心力與資源，不僅榮獲內政部表揚，更連續多年獲得新北市「績優宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業」獎項。並於2014年起，每年於農曆年前捐贈30萬元給公所，用於急難救助、關懷獨居長者及弱勢族群之用。

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鍾耀磊表示，湧蓮寺仍秉持善念，為社區居民注入溫暖與希望，而受贈的這筆善款用途涵蓋廣泛，將被運用於多項社會福利工作，包括支持弱勢家庭、購買物資幫助街友，並且透過到宅慶生和歲末餐會等活動，關懷在地的獨居長者，讓弱勢族群都能得到實質幫助。

此外，鍾耀磊說，湧蓮寺也在2018年捐贈6億6千萬元，於蘆洲三民高中捷運站旁興建多功能公益慈善大樓，規劃運動中心、公托中心、演藝廳、文藝展覽中心、停車場等設施，未來將帶來更多的公益活動和資源，提升三蘆地區生活機能及藝文素養。今天再次見證湧蓮寺為市民帶來滿滿溫暖與支持，這份持續多年的善行，不僅體現了佛教慈悲精神，也彰顯對地方的深厚情感。

新北市蘆洲區湧蓮寺主委陳宏昌（左）捐贈30萬元給予公所，區長鍾耀磊（右）受領。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區公所區長鍾耀磊（右1）、湧蓮寺主委陳宏昌（右2）、總幹事李嘉蓉（左1）、蘆洲警分局長詹志文（左2）合照。（記者羅國嘉攝）

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