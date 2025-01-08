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    新竹縣茶花節本週末開幕 將有「茶花女」婚紗秀

    茶花是新竹縣縣花，本週末起將結合婚紗秀等揭開系餮茶花節活動。（取自竹縣府關網）

    茶花是新竹縣縣花，本週末起將結合婚紗秀等揭開系餮茶花節活動。（取自竹縣府關網）

    2025/01/08 15:11

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣茶花節系列活動將在本週末（11、12日）於縣府文化局文化廣場和美術館周邊登場，持續到1月19日為止，11日開幕式則以國內時尚近來狂颳的「小香風」，搭配大家耳熟能詳的經典文學名著「茶花女」為題，跟婚紗業者合作，用臉部的茶花彩繪搭配婚紗走秀，用「茶花女」打造新竹縣的首場西洋茶花季。

    縣府農業處長傅琦媺說，茶花是新竹縣的縣花，今年透過新竹縣茶花園藝研究學會，匯聚近60盆茶花，搭配茶花畫作、攝影、纏花以及香氛等，活動期間在縣府文化局美術館戶外庭園、室內走廊以及文化廣場等展出。

    想要欣賞茶花的人，新埔、新豐、竹北、湖口、芎林、竹東、寶山、關西以及橫山約有20處私人茶花園區也將開放茶花園供觀賞，並有茶花盆栽展售，農業處也將舉辦茶花藝術盆景評鑑和展出。

    至於本週六開幕式上結合婚紗業者舉辦的茶花女走秀，將以臉部茶花彩繪搭配禮服的方式呈現，展現東方、現代的「茶花女」妖嬈之美。

    搭配這場茶花婚紗藝術秀，縣府農業處也邀請林玉枝（亮亮）老師手作6件迷你茶花創作禮服在美術館內展出，開幕現場將有人體茶花彩繪、禮服體驗、彩繪擴香石創作、茶花隨身鏡、流沙許願瓶、茶花雕塑實作以及禪繞延伸藝術公益闖關等活動，參加者都可獲贈茶花苗1棵。

    另外，蕭如松藝術園區「松風學堂」繪畫班也將以山茶花為題，舉辦師生創作聯展，24件作品透過不同媒材展現姿態各異的山茶花，先在美術館展到1月19日，再移師竹北新瓦屋客家文化保存區的匯客巿持續展到元宵節。

    茶花是新竹縣縣花，本週末起將結合婚紗秀等揭開系餮茶花節活動。（取自竹縣府關網）

    茶花是新竹縣縣花，本週末起將結合婚紗秀等揭開系餮茶花節活動。（取自竹縣府關網）

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