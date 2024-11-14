屏科大創校百週年 La New董事長劉保佑捐「療癒庭園」啟用

屏科大「Lagoon療癒庭園」今天啟用，La New董事長劉保佑等人剪綵。（記者陳彥廷攝）

2024/11/14 23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學今年創校滿百年，目前是該校碩士班學生的La New董事長劉保佑，籌備打造的「Lagoon療癒庭園」，今天正式啟用，劉保佑特地前來剪綵，他說，盼在園藝治療的領域裏，有朝一日能夠成為國內最具水準的系所。

劉保佑為屏科大景觀暨遊憩管理研究所（景憩所）碩士班學生，適逢百年校慶，景憩所今天舉辦「園藝治療國際論壇」，邀請該校副校長馬上閔、農業部科技司司長李紅曦、農業部技監王仕賢、臺中區農業改良場場長楊宏瑛、達達國際企業股份有限公司董事長劉保佑、美國園藝治療協會（AHTA）暨美國園藝治療研究院主席教師Rebecca Haller、資深實務園藝治療師Elizabeth Shortridge、美國園藝治療博士Jeeeun Kang、日本失智症預防協會副理事長Kenshi Nishino博士，可說是冠蓋雲集。

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馬上閔先是向劉保佑致謝，他說，感謝劉保佑董事長的慷慨贊助與支持，結合景憩管理所的優秀師資，為屏科大注入如此豐沛的正向能量，並投入這項意義深遠的研究，因為園藝治療在台灣現屬新興且快速發展的領域，這種透過接觸自然和植物來舒緩身心壓力的治療模式，是備受重視且在台灣各地被廣泛應用，傳統醫療診治生理上的疾病，園藝治療則透過園藝活動，來療癒病患的身心靈，為醫療提供更全面的支持。

劉保佑則指出，他經過2年多的構想，從設計、施工，把這個花園與同學、師長一起完成，他認為目前只是初步的有了成效，願意在有生之年為屏科大盡綿薄之力，盼未來在花園的不斷的進化、完成後，讓景憩所能在園藝治療的領域裏，成為國內最具水準的系所，透過國際合作享譽全世界。

美國園藝治療研究院的首席教師Ms. Rebecca Haller則說，精心設計的新花園提供豐富的植物環境與多重的感官體驗，它將成為療癒、慰藉以及培養社交、身體、情感和認知技能的理想場所，同時也將是培訓未來園藝治療師的實踐基地，願更多人都來享受這座新花園的美好。

屏科大指出，療癒庭園建置特色包括，高可及性的園藝種植設施，方便身心障礙者使用，亦作為專業園藝治療技術教學與展示的場域，在五感療癒區則提供豐富的感官刺激，讓人們與自然的互動中放鬆身心；園藝栽培區可讓參與者親身體驗動手種植的樂趣；入口休憩區與開放草坪則適合舉辦各種團體活動，增進人際互動交流。其中內部還有多個口袋空間，提供個人安靜沉澱享受獨處時光的空間；以全區的無障礙步道串聯，提供校內師生舒緩壓力，及放鬆身心的最新療癒場地。

Lagoon療癒庭園今天啟用。（記者陳彥廷攝）

Lagoon療癒庭園今天啟用。（記者陳彥廷攝）

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