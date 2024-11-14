桃園黑豬肉食在讚！「桃園黑豬創意餐點研發中心」揭牌

桃市府農業局與萬能科大合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」，現場端出主打桃園黑豬肉的美食。（記者李容萍攝）

2024/11/14 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園飼養豬隻約12萬頭，黑豬約占7到8成，是北台灣之冠，產值約17億元。黑豬肉質Q彈、油脂豐厚而不膩，深受婆媽及老饕喜愛，桃園市農業局推廣黑豬肉產業和創意飲食，攜手萬能科技大學成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」今（14）日下午揭牌，會中展示黑豬肉創意餐點，推廣黑豬精緻高端飲食文化。

揭牌儀式由農業局長陳冠義、萬能科大校長莊暢、桃園市養豬協會理事長林承德、市議員謝美英、黃崇真等人共同主持，現場端出南洋叻沙梅花豬、咖啡時蔬豬肉捲、橘醬風味烤里肌、椒麻牙籤梅花肉、煙燻脆皮黑豬肉、黑豬肉約克夏小點、精燉黑豬肉蔬菜凍、XO蝦醬黑豬肉芽菜捲等黑豬創意餐點，同時展示具健康概念的黑豬肉分子料理，將吃豆渣長大的黑豬肉結合創意，提升桃園黑豬附加價值。

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陳冠義說，桃園是黑毛豬主要產地，過去養豬以廚餘為主，不乾淨又汙染環境；現在主要以大溪豆渣做為再利用產物，經過高溫蒸煮過的家庭剩食以研究後的適當比例混搭經發酵的豆渣，不但豬隻可消化吸收、具營養價值且可降低飼養成本，又能協助消化大量的豆渣，極具推廣使用價值。

陳冠義說，過去客家人不浪費食材的考量下，使用桃園黑豬肉全豬料理出客家經典美食包括四炆四炒：炆爌肉、鹹菜炆豬肚、菜頭炆排骨、肥湯炆筍乾、客家炒肉、薑絲炒大腸、鳳梨木耳炒豬肺、韭菜炒紅旺，更是各式喜慶宴客桌上佳餚，透過黑豬創意餐點研發顛覆傳統，並以影音社群方式推廣桃園在地美食「黑豬創意餐食文化」，可塑造桃園「黑豬美食」的品牌形象，把黑豬推廣到供各大客家餐廳，希望今年年夜餐、國宴的料理都能吃得到桃園黑豬。

桃園黑豬肉為什麼迷人？萬能科大觀光餐旅暨管理學院副院長廖成文說，同樣的分切部位，桃園黑豬肉汁飽滿，口味鮮甜，齒頰留香，美味關鍵就是「脂肪」與「成熟度」。中餐經典的客家封肉就是要用桃園黑豬才好吃；西餐也認為桃園黑豬肉質甜美軟嫩，沒有騷味又擁有迷人的油花，料理起來更香。

桃市府農業局與萬能科大合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」，現場端出主打桃園黑豬肉的美食。（記者李容萍攝）

桃市府農業局與萬能科大合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」，現場端出主打桃園黑豬肉的美食。（記者李容萍攝）

桃市府農業局與萬能科大合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」，由農業局長陳冠義（左7）、萬能校長莊暢（左6）等人揭牌。（記者李容萍攝）

桃市府農業局長陳冠義（左4）與萬能科大校長莊暢（左3）合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」。（記者李容萍攝）

萬能科大校長莊暢（左起）、桃市府農業局長陳冠義、桃園市養豬協會理事長林承德為「桃園黑豬創意餐點研發中心」揭牌倒滿桃映紅茶慶賀 。（記者李容萍攝）

桃市府農業局與萬能科大合作成立「桃園黑豬創意餐點研發中心」，現場端出主打桃園黑豬肉的美食。（記者李容萍攝）

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