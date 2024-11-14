罕見11月颱！琉球航線15日返鄉夜班船停航 全部只開上午船班

琉興號甫因擊打到漂流木而進場維修，昨天才剛返回崗位航行，明天又再度要停駛。（記者陳彥廷攝）

2024/11/14 22:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天兔颱風逼近，預計將從恆春半島登陸，由於是罕見的11月颱，已在海面帶來攪動，屏東琉球航線預計明天週五將停駛大部分船班，其中被稱為返鄉夜航班的「琉興號」也同樣只開航上午的部分航班。

天兔颱風進逼，是罕見的深秋颱風，預計將從屏東登陸，對屏東往返小琉球的航線影響甚鉅，才剛剛修復完畢復航的公船琉興公司，宣布15日東港至琉球末班船為上午8點，琉球返東港末班船為上午10點，而原本週五都會開晚間7點及7點半的加班船的「返鄉夜航」，也同步停駛。

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船隻數最多的聯營處公司則是8點發出東港端的末班船，同班船於9點30分自小琉球發船返東港，鹽埔漁港航線是全面停駛；泰富輪則是上午10點半自東港發出末班船、11點20分自琉球返回後停駛；藍白航運於10點10分東港發出最末班、於11點10分於小琉球發船返東港；專營鹽琉線的大福航運則是10點50分自鹽埔港發出末班船，於11點30分自小琉球返回本島；所有船公司皆宣布評估週六海象，屆時視海象再行決定是否開航。

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