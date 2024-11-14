為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罕見11月颱！琉球航線15日返鄉夜班船停航 全部只開上午船班

    琉興號甫因擊打到漂流木而進場維修，昨天才剛返回崗位航行，明天又再度要停駛。（記者陳彥廷攝）

    琉興號甫因擊打到漂流木而進場維修，昨天才剛返回崗位航行，明天又再度要停駛。（記者陳彥廷攝）

    2024/11/14 22:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕天兔颱風逼近，預計將從恆春半島登陸，由於是罕見的11月颱，已在海面帶來攪動，屏東琉球航線預計明天週五將停駛大部分船班，其中被稱為返鄉夜航班的「琉興號」也同樣只開航上午的部分航班。

    天兔颱風進逼，是罕見的深秋颱風，預計將從屏東登陸，對屏東往返小琉球的航線影響甚鉅，才剛剛修復完畢復航的公船琉興公司，宣布15日東港至琉球末班船為上午8點，琉球返東港末班船為上午10點，而原本週五都會開晚間7點及7點半的加班船的「返鄉夜航」，也同步停駛。

    船隻數最多的聯營處公司則是8點發出東港端的末班船，同班船於9點30分自小琉球發船返東港，鹽埔漁港航線是全面停駛；泰富輪則是上午10點半自東港發出末班船、11點20分自琉球返回後停駛；藍白航運於10點10分東港發出最末班、於11點10分於小琉球發船返東港；專營鹽琉線的大福航運則是10點50分自鹽埔港發出末班船，於11點30分自小琉球返回本島；所有船公司皆宣布評估週六海象，屆時視海象再行決定是否開航。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播