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    台南大內頭社太祖夜祭 94面還願金牌曝光

    信徒奉獻的太祖金牌，夜祭期間由專人在現場保全。（記者劉婉君攝）

    信徒奉獻的太祖金牌，夜祭期間由專人在現場保全。（記者劉婉君攝）

    2024/11/14 21:57

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區頭社太祖夜祭，今（14日）晚在頭社公廨（太上龍頭忠義廟）登場，儀式將持續至明天凌晨5時才告一段落，公廨委員也從銀行取回94面信徒奉獻的還願金牌，擺放在祀壼前，將待祭典結束後再送回銀行存放。

    大內區現有11處公廨，頭社夜祭是尚存少數的西拉雅族夜祭之一，也是台南市市定民俗。今天下午公廨人員即先為祀壼換上新的紅布（官衣），並「換青」更換芭蕉葉、澤蘭、圓仔花、雞冠花等。

    晚上6時，尪姨舉行點豬儀式，請太祖點收，深夜12時將拜天公，隨即展開牽曲吟唱，現場還有歌仔戲演出。晚間還有社區及西拉雅歌曲、原住民團體表演等，不少外地遊子返鄉參加。

    明日清晨3時祭拜太祖儀式後，清晨5時將進行翻豬儀式。下午3時將舉行「禁曲向」儀式，直到隔年開曲向之後，才能再度吟唱牽曲。

    頭社社區發展協會志工籃振平表示，日治時期實施皇民化運動，頭社公廨供奉的太祖祀壼曾被族人藏在山上供奉。而公廨建築原為茅草、竹子搭建，現貌是委員們參觀國父紀念館之後，仿該館的外觀興建。

    大內頭社夜祭登場，尪姨主持點豬儀式。（記者劉婉君攝）

    大內頭社夜祭登場，尪姨主持點豬儀式。（記者劉婉君攝）

    尪姨進行開向歌儀式。（記者劉婉君攝）

    尪姨進行開向歌儀式。（記者劉婉君攝）

    台南大內頭社公廨（太上龍頭忠義廟）。（記者劉婉君攝）

    台南大內頭社公廨（太上龍頭忠義廟）。（記者劉婉君攝）

    頭社部落族人為祀壺「換青」及換上新的紅布。（記者劉婉君攝）

    頭社部落族人為祀壺「換青」及換上新的紅布。（記者劉婉君攝）

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