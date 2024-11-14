彰化八卦山天空步道拉長 眺望台設計意象曝光

眺望台的外觀以圓弧流線設計，宛如一隻展翅欲飛的巨鳥。（圖縣府提供）

2024/11/14 21:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府斥資9900萬元，進行「八卦山天空步道二期廊帶延伸工程」，該工程將民族新村的眷村基地，闢建一座兼具遮蔭、眺景及遊憩等功能的眺望台，眺望台的圓弧的流線感，像是一隻大鵬展翅的巨鳥，讓人不禁聯想到彰化縣鳥、灰面鵟鷹的英姿。

「八卦山天空步道二期廊帶延伸工程」全長1公里，目前已進入細部設計，完成後即可上網發包。眺望台長46公尺、32公尺寬，幾乎是一個比賽標準游泳池的大小，設計靈感則來自彰化縣鳥、灰面鵟鷹的形態。

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透過其流線型的結構，展現出鳥類飛翔的優雅與動態感，用鵟鷹的身體當主結構，以鷹翼形狀作為步道和雨遮景觀，弧形的屋頂如同鷹翼展開，能為平台上的遊客提供遮蔽，同時讓整體視覺效果更顯輕盈流暢，搭配階梯式的步道和溜滑梯營造出俯瞰景觀的視角變化，讓人彷彿置身於空中，隨著灰面鵟鷹翱翔天際，兼具觀景與遊憩的功能。

縣府在地方說明會上讓設計圖亮相，民眾對於八卦山即將又要有一座多功能遊憩的觀光運動休閒資源支持且期待，但建議應加強防滑、照明設備，提升安全性。

縣府城市暨觀光發展處表示，二期天空步道路線全長約1公里，起點將由一期3號出入口沿卦山路延伸，轉進卦山路644巷通過彰化市日照中心基地，繼續延伸進入民族新村大草皮，會在北側臨邊坡處闢建眺望台和共融公園，再沿著邊坡旁現有登山步道興建木棧道，往山下的中山路貫通，終點在彰化中興莊眷村。

城觀處指出，共融公園設計靈感來自天空中的雲朵，結合天空步道的意象，讓民眾在八卦山雲際上溜滑梯、盪鞦韆，在雲隙間挑戰攀爬網，躺在雲端上的繩網眺望天空，享受愜意又放鬆的時光。

八卦山天空步道二期廊帶延伸工程，目前進入細部設計規劃。（圖縣府提供）

眺望台設計靈感來自空中的雲朵，並結合天空步道的意象。（圖縣府提供）

二期天空步道起點將從一期3號出口延伸，採高架設計跨過卦山路。（圖縣府提供）

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