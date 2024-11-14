確保台積電用水純度 台南永康水資中心智慧管理示範驗證升級

永康水資源回收中心是全國首座公共污水處理廠與再生水廠合併興建，提供高科技使用再生水。（南市府提供）

2024/11/14 20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南永康水資源回收中心是全國第一座供應南科高科技廠商製程使用的民生污水再生水廠，在國家發展委員會支持下，推動5G智慧管理示範驗證計畫，透過智慧科技升級優化，以因應複雜的水質變化和數據管理，確保「護國神山」台積電用水純度與節能，拿得出實證數據立足國際。

今（14）日成果發表會，4大創新方案包括AIoT（人工智慧物聯網）感測網路、5G專頻專網、區塊鏈技術和生成式AI，這些技術的協同運作，提升永康水資中心的營運效能，第1階段2年期計劃包括研發建置與運用經費1280萬元。

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成大環境工程系副教授張智華與「雙肩智慧」科技公司研究團隊表示，智慧AIoT感測網路是水質監測的「智慧前哨」，在外部關鍵位置增設感測器，可延長提前30分鐘預知水質變化，操作人員有更多時間調整設備。創新設備如大型垃圾辨識系統、油脂監測器和智慧型水位計，有效掌握進水狀況，防範異常。

5G專頻專網作為高速傳輸核心，確保預警系統和緊急應變的迅速有效。區塊鏈技術則為數據「上鏈」存證，提供防篡改保護， 便於快速追溯和驗證歷史數據。生成式AI則作為智慧決策引擎，提供最佳化操作建議，增強應變效率​。

永康水資源回收中心每年處理640萬噸污水，每年需耗電540萬度、產生2700公噸二氧化碳。研究團隊表示，透過AI整合5G AloT感測器網路收集數據，建立機器學習模式，優化曝氣和加藥量，經計算可降低10％能耗。

研究團隊強調，透過這套優化系統，符合南科高科技產業用水需求，放流水質是不能妥協也不能竄改，提供給台積電等這些國際大廠的水質資料與水的純度更不能造假，這些節能減碳數據絕對不可竄改，也要經得起溫室氣體盤查與企業永續的全球競爭趨勢考驗。

永康水資源回收中心是全國首座公共污水處理廠與再生水廠合併興建，南市副市長趙卿惠表示，永康水資中心為創新科技樹立新標竿，未來將把這套方案推廣到全市其他水資源回收中心，更為全台水資源管理提供可複製、可推廣模式。

南市府今日發表永康水資源回收中心5G智慧管理示範驗證成果。（記者洪瑞琴攝）

台南永康水資源回收中心是全國第1座供應高科技廠商的再生水廠，透過智慧科技升級優化，以確保穩定用水品質。（記者洪瑞琴攝）

台南永康水資源回收中心處理污水前後的水質對照。（記者洪瑞琴攝）

台南永康水資源回收中心5G智慧管理範驗證流程示意圖。（記者洪瑞琴攝）

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