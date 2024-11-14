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    三峽長福橋改建 先搭建替代人行便橋明中午開放通行

    三峽長福橋改建中，施工單位先搭建臨時便橋供民眾通行。（新北市水利局提供）

    三峽長福橋改建中，施工單位先搭建臨時便橋供民眾通行。（新北市水利局提供）

    2024/11/14 16:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局改建三峽長福橋工程進行中，預計2026年完工，為便利三峽河兩岸民眾通行，另辦理「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」施工構台鋪設人行便橋工程已完成，明15日中午起開放通行，方便民眾往返三峽河兩岸，每天開放時間為早上8點至下午5點。

    水利局長宋德仁表示，施工構台原為橋梁工程施工及機具通行使用，考量民眾通行需求並兼顧工區安全前提下，於構台架設行人廊道供通行，15日中午起可由光明路長福停車場內步行至新設人行便橋，銜接清水街、三峽祖師廟及三峽老街等觀光景點，無須再繞路通行。

    水利局說明，因便橋位於施工工區內，為顧及施工需要及行人通行安全，於長福橋施工期間，便橋只在早上8點至下午5點開放民眾通行，或遇工地施工需要，需暫時封閉通行，維護行人通行安全。

    宋德仁補充，長福橋改建工程預定進度為17.83%，截至11月12日止已完成20.48%，工程進度穩定超前2.65%，將朝115年完工邁進，期待改建完工後的新長福橋，將成為新北市新的景觀地標，帶動觀光產業發展及提升三峽河全新河岸風貌。

    三峽長福橋改建工程順利，預計於2026年完工，圖為預想圖。（新北市水利局提供）

    三峽長福橋改建工程順利，預計於2026年完工，圖為預想圖。（新北市水利局提供）

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