修財劃法恐危及高教預算 綠委：影響逾1200億

立法院教育文化委員會今審查國立大學相關預算。（記者楊綿傑攝）

2024/11/14 15:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法院教育文化委員會今審查國立大學相關預算，針對有大學校長喊話增加高教預算，綠營立委痛批財劃法修惡將使高教預算減少超過1200億，不要一手討預算一手又挖走預算；藍營立委則強調政府超徵，提高分配比例是為國家均衡發展。

對於大學爭取預算，鄭英耀會前提到，國家對人才的培育一定是非常重視，以整體預算來說，明年高教預算比今年多了59億，其中包含對公私立大學生住校宿舍的補貼就有28億，高教深耕也增加20億，對國家重點領域的科研園區也增9.7億。

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此外，在高教人才斷層方面，為因應明年軍公教調薪3%，教育部也鼓勵私立大學能夠給老師調薪，並予以補助，同時鼓勵博士班的學生能夠留下來進行專業研究，也增加了9億元預算。

國民黨立委洪孟楷在質詢時指出，台灣高教競爭力在減弱，大學面臨經費不足、又有調薪、電費上漲等問題，詢問鄭英耀是否願意推動高教前瞻基礎建設，或是提其他計畫爭取提高教經費一倍，否則辭官下台？另電價若上漲是否補助？

鄭英耀表示，對於各校補助逐年提高，今年教育預算編列1276億元，較去年成長24.5%，而明年會再增59億，達到1300多億。以台大而言，教育部去年補助大約75億，今年增加到80億，台大是標竿大學，會全力支持。

鄭英耀雖對高教前瞻基礎建設並未鬆口，但也表示，會努力向行政院爭取更多的高教經費，而台電若再漲電價，教育部會補助大學。他也強調，「職務對我不重要，我是基於對台灣的情感，才來做這個工作」。

民進黨立委吳沛憶質詢時提到，高教預算國民黨財劃法修惡，中央將短少6612億，詢問教育部影響如何？她認為要維持競爭力就得捍衛預算。鄭英耀則回應，在總體預算上，因為規範改變，對高等教育、各級教育的經費，一定會造成極大挑戰。

民進黨立委吳思瑤則估算，財劃法修法後中央只剩1157億，憂心教育預算成為重災戶，包括363億青年租金補貼可能受影響，國教預算初估至少影響938.2億，高教青年預算更將大失血，影響達1292.7億。她呼籲國民黨不要一手討預算，一手卻把預算挖走。

國民黨立委林德福反批，中央政府稅收超徵4000億，近年超徵達2兆，但拿大量經費去補貼台電，也拿很多經費給高雄治水，但卻禁不起考驗，財劃法25年未修，修法後提高地方政府分配比例是為國家均衡發展，而教育預算都有持續編列，不會大受影響。

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