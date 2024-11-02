飛沖繩新選擇！曼谷→台北→沖繩 泰越捷航空啟航

泰越捷航空自曼谷經台北飛往沖繩航班今日正式啟航，泰越捷安排水門禮慶祝新航線開航。（記者朱沛雄攝）

2024/11/02 16:57

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕泰越捷航空自曼谷經台北飛往沖繩航班今日正式啟航，提供國人前往沖繩一項新選擇，為此泰越捷特別在桃園機場舉辦首航儀式，泰越捷航空執行副總裁梁長安、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、泰越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社董事長陶世龍等人在候機室為新航線剪綵，並以水門禮慶祝新航線開航。除了贈送紀念首航的手搖扇，越捷泰國機組人員在飛機上以「愛的飛行」舞蹈表演，歡迎搭乘首航班機旅客。

泰越捷航空執行副總裁梁長安表示，航班在桃園機場有便捷的一小時轉機時間，並提供行李直掛服務，展現了我們擴大區域連接性及滿足日益增長的旅遊需求的承諾，並將曼谷、台北和沖繩的旅客連接在一起，促進三地的旅遊業、文化交流和經濟成長。

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梁長安說，沖繩不僅是台灣人最愛的旅遊地之一，泰國人也是非常喜歡去沖繩，從疫情後就一直在準備這條航線，很高興現在正式啟航台北到沖繩。台灣絕對是泰越捷航空最重要的航點，不管是地理位置以及台灣人的消費習慣，泰越捷航空都非常重視，目前台北曼谷是一天三班，未來計畫開航更多台北曼谷航線，延伸到日本或其他國家。

泰越捷表示，曼谷經台北飛往沖繩航線一週有4個航班，首航班機從曼谷（素萬那普機場） 出發，經桃園機場轉機飛往沖繩，台北至沖繩的航班於14時45分起飛，於17時5分抵達那霸機場，回程航班將於18時5分從沖繩起飛，並於18時45分抵達台北（均為當地時間）。

搭乘首航班機旅客拿著手牌、首航禮拍照留念。（記者朱沛雄攝）

泰越捷航空執行副總裁梁長安，贈送紀念首航的手搖扇給搭乘首航班機旅客。（記者朱沛雄攝）

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