企業缺工仍「喜青厭老」！北市中高齡職訓後 40％未就業

議員汪志冰發現，民眾參與北市職能訓練課程，受訓後卻有4成未就業。（資料照）

2024/11/02 16:36

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市人口老化逐漸嚴重，台北巿中高齡及高齡勞動人口達55.3萬人，雖然勞動部今年更修法放寬強制退休年齡，但中高齡平均失業率反攀升至2%，台北市議員汪志冰發現，民眾參與北市職能訓練課程，受訓後卻有4成未就業，企業仍「喜青厭老」；另外，北市府推動中高齡友善企業認證，24萬家公司僅93家申請，比例太低，推動力道也不足。

北市勞動局長高寶華回應，中高齡及高齡者友善企業認證是希望透過認證與表揚，將研議提供實質獎金，鼓勵企業落實銀髮友善措施的執行人員；企業為協助中高齡就業者穩定就業，可能會改善工作設備或工作流程，就是所謂的「職務再設計」，若添購輔具，就業服務處可受理申請提供補助。

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高寶華指出，台北市職能發展學院每年辦理產業座談會，邀請專家學者共同研討、分析目前產業發展趨勢及現今企業人力需求方向，強化職能培育的功能與成效，未來將針對中高齡及高齡者就業進行專題討論，調整職業訓練，作為課程規畫重要參考。

高齡化與少子化雙重衝擊，勞動力短缺，根據台北巿勞動局統計，2019年至2023年每年各行業向台北巿就業服務處求才需求人數約10幾萬人，逐年以10%比例增加，截至今年上半年台北巿勞動人口約123萬人，中高齡及高齡者勞動人口約有55.3萬占45%，呈現逐年增加趨勢。

汪志冰指出，多數企業人才招募「喜青厭老」，5年半來平均失業率由1.5%達到2.0%，可見該族群就業機會相對困難，依5年來中高齡及高齡者參與職業訓練統計資料，從41%成長58%參與踴躍，然而受訓後經過推介就業的人數，卻逐年下降、成反比，平均近4成依舊無工作，仍有很大努力空間。

另外，汪志冰也說，勞動局辦理友善企業認證，以鼓勵企業打造適合中高齡及高齡者穩定就業職場，台北巿現有公司及商業登記家數有24萬家，去年僅93家申請，76家獲獎，申請案件數來看，寥寥可數，推廣力道有待加強。

汪志冰認為，現階段各產業人力不足，建議勞動局就職能受訓課程設計需更貼近企業需求外，輔導企業針對中高齡勞動人力多增加職務再設計、調整職務樣態及工時彈性化，另外就友善企業認證部份，可研議強化友善企業認證誘因，以引導更多企業投入打造友善職場，協助解決缺工問題。

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