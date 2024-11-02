替台南美食物產加持 黃偉哲北上竹北遠百

台南市長黃偉哲今天到遠百竹北，替台南美食物產加持，號召竹北、新竹地區的民眾踴躍參觀品嚐、選購。（記者黃美珠攝）

2024/11/02 13:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕遠百竹北店今天舉辦「臺南四百好味~臺南物產展」結合米其林風華桌宴活動，台南市長黃偉哲特別北上加持。他說，台南和新竹除了都有科學園區，是引領台灣高科技、人工智慧發展的重鎮，也都有美食，台南美食到竹北稱得上是強強聯手，他還特別推薦今天到場的美食和物產都是台南精選，吃得讚卻不過癮的新竹朋友們，改天直奔台南跟這些好手藝的主廚們再續前緣。

遠百竹北表示，這次活動集結了近30家台南精選的在地特色物產、美食名店，今天更邀請2個米其林必比登推介的餐廳主廚聯手打造「臺南400米其林風華桌宴」，現場呈現道地且精緻的「手路菜」，讓大家體驗台南獨具特色的辦桌文化。

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黃偉哲說，台南跟新竹都有科學園區，都是引領台灣高科技發展、人工智慧的重鎮，台南的美食來竹北堪稱強強聯手，所以他們很高興來到全台GDP最高的竹北舉辦台南物產展。

他說，今天請來現場造勢的台南東香台菜海鮮餐廳的「大頭師」蔡瑞成、還有筑馨居的「勇伯」周榮棠都是米其林必比登的餐廳主廚。因為造勢重點之一，就是給新竹和竹北的朋友們體驗台南的辦桌，所以現場席開30桌，邀請新竹、竹北的民眾一起來品嘗最棒的台南料理，而到場的台南米其林必比登大廚們一定盡展手藝。如果吃得滿意但不過癮，歡迎大家再殺到台南這些餐廳去再續前緣。

黃偉哲說，慶祝台南400，這次物產展另個重點就是請大家去看伴手禮。這次北上的台南31家店家全都是精挑細選、回頭率很高且踩雷率最低的業者，他歡迎大家今天起連3天一起來買爆，一度開玩笑說「就是後天（週一）上班蹺班來一下也好」。

遠百竹北表示，這個「臺南物產展」即日起到4日為止，由台南市政府經濟發展局攜手「臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會」共同策劃，現場匯集了近30家台南美食物產、特色伴手禮及臺南農會的優質商品。

現場充斥象徵府城的彩繪燈籠，結合遠百竹北7樓的閩式古厝，讓人猶如穿越到台南般享受美食和好物。期間購物有滿額禮等優惠、抽獎活動。

遠百竹北今天在7樓舉辦台南辦桌體驗，替近日的「臺南四百好味~臺南物產展」造勢。（圖由遠百竹北店提供）

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