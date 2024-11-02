用路人注意！竹市中華路4段改善工程 11/8起鋪柏油

用路人注意了！新竹市府進行中華路四段改善工程，預計8日到11日進行刨鋪加封作業，請用路人依指示通行或走替代道路。（記者洪美秀攝）

2024/11/02 12:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕用路人注意了！新竹市府進行中華路4段到6段人行環境改善工程，因多次引發用路人民怨，包括僅剩1個半車道及中央分隔島工程延宕，當地居民也忍受交通黑暗期近1年，市府工務處表示，將從8日到11日利用假日進行中華路4段（中山路口至東華路口）的路段道路刨鋪作業，請用路人注意及配合。

市議員林盈徹多次接到居民反映稱此段道路改善工程造成用路人不便，包括夜間施工及延宕停擺，再者就是工程單位機具亂擺及任意封車道等，讓用路人民怨四起，好不容易等到下週可以刨鋪加封柏油，他也提醒市府應注意工程施工的安全維護，且需依規有人現場指揮及導引用路人，避免再造成不便。

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工務處表示，中華路台1線，每到上下班尖峰時段交通量極大，加上部分路口為平交道或地下道，施工對交通影響極大，經評估這次路段將採假日連續施工方式，藉此縮短施工時間，同時會督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護等工作，將施工對交通影響降至最低。

工務處說明，中華路施工時間從8日晚上10時至11日早上6時，屆時該路段將進行道路刨鋪作業，並會於施工路段進行單向車道封閉。通過工區範圍車輛將採用調撥車道及引導行駛替代道路方式進行車輛疏導，以確保車輛安全通行。

建議用路人可提前規劃行駛路徑，藉由警光路、牛埔南路及牛埔東路等周邊替代道路進行改道。提醒用路人務必注意相關交通指示，並遵守義交及現場工作人員的指揮。另施工管制路段內大眾運輸停靠站將配合暫停上下車，其中影響的停靠站有農會站、中埔站及東華站，施工期間請欲搭乘客運旅客注意，配合提前或延後停靠站上下車。

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