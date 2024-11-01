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    康芮颱風釀北市120校災損 私立立人中小學最嚴重

    立人中小學門口路樹倒塌，壓垮圍牆。（記者甘孟霖攝）

    立人中小學門口路樹倒塌，壓垮圍牆。（記者甘孟霖攝）

    2024/11/01 22:15

    〔記者甘孟霖／台北報導〕康芮颱風帶來強風驟雨，台北市校園也深受其害，統計截至今下午4點，台北市教育局共接獲各級學校通報120件災損，樣態包含校內樹木傾倒、採光罩設備損壞。教育局表示，已要求各校積極修復，也授權若經費不足可動支地方教育基金餘額，或透過該局協助爭取市府災害準備金。

    北市校園災損以私立立人國際國民中小學最為嚴重，該校門口路樹倒塌壓垮圍牆，另校園內也有零星樹倒、設施被吹壞等災情，因此今停課一日；另指南國小因校園停電遲未能修復，今採遠距教學，附幼則停課。受影響學校評估週一可正常上課。

    教育局表示，為加速學校災後復原工作，包含校內及校園周邊人行道路樹傾倒的清理情形等，已正式行文授權各級學校，全面檢視並落實災損情形回報，並積極盡速完成修復工作，倘校內經費不足支應，可動用基金餘額或報送教育局協助陳報市府爭取災害準備金支應。此外，因應緊急狀況，已指導學校可依據政府採購法，經衡酌災損復原時效要求，依法採限制性招標方式，加速修復進度。

    康芮颱風造成北市校園多起災損，圖為興隆國小樹倒。（北市教育局提供）

    康芮颱風造成北市校園多起災損，圖為興隆國小樹倒。（北市教育局提供）

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