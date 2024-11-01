康芮有夠猛！ 曾文水庫創「枯水期」2項新紀錄

「康芮」帶來豐沛雨量，曾文水庫的調節放水達洩洪等級，為歷來枯水期首見。（記者吳俊鋒攝）

2024/11/01 19:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強颱康芮雖登陸後快閃，仍為南部山區帶來豐沛水氣，由於上游逕流不斷，國內規模最大的曾文水庫，昨夜起持續增加調節性放水量，今晨甚至超過每秒2250立方米，在枯水期達「洩洪」等級，以及接連2天集水區單日降雨破百，都是啟用逾半世紀來首見。

水利署南區水資源分署觀測，曾文水庫上游劇烈降雨時，最大洪峰量每秒2594立方米，而溢洪道閘門排洪一度高達每秒1800立方米，加上防淤隧道、永久放水道，以及發電放水等，合計每秒2550立方米，全力因應。

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10月底進入枯水期，卻仍有颱風來襲，南水分署積極整備，康芮逼近之前，基於下游河防安全，曾文水庫已先啟動調節性放水，預留滯洪空間，並依據最新的氣象預報，即時進行水情管控。

康芮颱風登陸、出海後，上游降雨明顯，南水分署前晚持續加大放水量，除了永久放水道、防淤隧道之外，深夜再度增開溢洪道，協助排洪。

從昨夜到今晨，放水量逐漸加大，0點40分來到每秒2250立方米，這是繼7月下旬凱米颱風之後的今年第2次達洩洪等級，顯見集水區降雨之劇烈。

凌晨1點20分，排洪量再加大為每秒2550立方米；後來降雨趨緩，南水分署密切監控上游入流狀況，滾動調整，放水開始遞減。

到了今天下午，放水量維持在每秒350立方米，南水分署強調，雖然二期稻作的供灌即將告一段落，確保明年的穩定供水，這波水情操作將以蓄滿為原則。

而曾文水庫上游昨天的累積降雨量近156毫米，今天一樣破百，在枯水期連2日都來到3位數，也是歷來首見。

截至今晚6點，曾文水庫再度超過標高230公尺的滿水位，蓄水率重回100﹪，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.66億立方米，水情樂觀、穩定。

「康芮」颱風為上游帶來豐沛降雨，曾文水庫繼「凱米」之後，今年第2度達洩洪等級。（記者吳俊鋒攝）

南水分署全力調控下，曾文水庫重回滿水位。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫的防淤隧道也開啟，加大放水量。（記者吳俊鋒攝）

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