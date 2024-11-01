台北「白晝之夜」週六登場 交通管制1圖看懂

「2024台北白晝之夜」各項交通管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/01 19:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2024台北白晝之夜」活動，將於11月2日（星期六）14時至翌（3）日2時，在台北市大安森林公園舉行，北市警察局為維護活動會場周邊交通秩序，將針對相關道路進行人車管制。

北市警交通大隊表示，有關時間和路段管制如下：

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一、道路管制時間：

11月2日0時起至翌（3）日8時（視狀況提前或延後）。

二、封閉路段：

（一）信義路3段：信義路3段111巷至信義路3段147巷北側1線慢車道。

（二）建國南路2段：建國南路站公車停靠區後至和平東路2段西側1車道。

（三）新生南路2段：信義路3段至金華街東側1線慢車道、青田街7巷至和平東路東側1.5線車道。

（四）和平東路2段：建國南路至新生南路北側1線車道。

三、建議改道路線：東西向建議改道忠孝東路、辛亥路，南北向建議改道復興南路、金山南路。

四、活動期間其他交通管制措施：

（一）公車：大安國宅站（建國南路）、大安森林公園站（和平東路）取消停靠，詳情可上台北市公共運輸處官方網站查詢。

（二）自行車：11月2日0時起至翌（3）日8時建國南路（信義-和平）西側自行車道、和平東路（建國-新生）北側自行車道、新生南路（信義-和平）東側自行車道、信義路（建國-新生）南側自行車道、信義路（111巷-147巷）北側自行車道禁止騎乘自行車。

（三）YouBike暫停服務：11月2日0時起至翌（3）日8時，信義建國路口、建國和平路口西北側、新生和平路口東北側、捷運大安森林公園站（5號出口）、捷運大安森林公園站（2號出口）及捷運大安站（2號出口）暫停服務。

（四）捷運加開班次：捷運淡水線及板南線延長營運至11月3日3時，詳情可上台北大眾捷運股份有限公司網站查詢。

（五）團體遊客搭乘遊覽車請利用信義路（信義路2段198巷至信義路2段228巷）南側大型車臨時上下車區停靠。

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