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    我正式列非洲豬瘟非疫國 卓榮泰：防疫成效獲國際認可

    世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，但在東亞只有台灣跟日本唯二同為非疫國，十分不容易。（圖取自卓榮泰臉書）

    世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，但在東亞只有台灣跟日本唯二同為非疫國，十分不容易。（圖取自卓榮泰臉書）

    2024/11/01 17:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，但在東亞只有台灣跟日本唯二同為非疫國，十分不容易，非洲豬瘟防疫成效獲國際認可！

    卓榮泰表示，今年7月，我國提交詳實的自我聲明資料予世界動物衛生組織（WOAH），在今年10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中。感謝所有過去到現在站在抗疫前線後勤所有同仁，以及積極配合的所有全體國人！

    卓榮泰指出，從過去到現在，中央跨部會、結合地方齊心努力，加上中華郵政、桃園機場、各獸醫院校團體，以及養豬與肉品產業等民間單位積極協力，讓我們落實了各項重要工作。台灣贏得這場與非洲豬瘟爭鬥的階段性勝利，抵達新里程碑，並持續往前邁進！

    卓榮泰說，目前台灣可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，並積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。除了口蹄疫及非洲豬瘟已獲WOAH確認為非疫國，農業部也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年5月於WOAH大會中被認可！屆時我國將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家。

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