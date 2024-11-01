台南豬心冬粉老店消費1桌1600元 遊客抱怨「被當盤子」

遊客到台南1家知名豬心冬粉老店用餐花了1600元，發文抱怨「被當盤子」，消保官等人前往視察。（台南市政府提供）

2024/11/01 17:12

〔記者王姝琇／台南報導〕有遊客到台南1家知名豬心冬粉老店用餐，點了豬腳、豬心、腰子，還有4碗豬心冬粉，再外帶大份的豬腳與腰子，總共花費1600元，事後在網路發文，提醒其他人別被當「盤子」。台南衛生局會同經發局、法制處消保官稽查，針對現場僅公告小吃品項卻無價目表，消保官當場輔導業者並限期改善。

「豬心價格」連日在網路社群引發熱議，遭指價格不明的小吃業者，受到不少在地人喜愛，網友意見兩極，不少人替業者抱屈，「我從小吃到大，都是這樣啊！」「很好吃、老闆很客氣」、「這個價格怎麼了嗎？」但也有網友認為，做生意就必須明確標示價格。

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消保官等人日前前往視察，針對現場並無公告價目表，當場對業者表明，根據《消保法》規定，消費資訊必須充分透明、提供正確資訊，已輔導業者限期1週改善，並會前往複查。業者遭稽查時則感到委屈，認為做生意多年，上門的都是熟客，早已熟悉店內營運模式，才會多年來都沒有設價目表。

另，衛生局現場稽查結果，發現業者未辦理食品業者登錄及未能出具從業人員健康檢查資料，已責令業者限期改正。衛生局指出，針對這2項缺失，若屆期複查仍未完成食品業者登錄，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，若複查未完成從業人員健康檢查，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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