康芮颱風累計造成苗縣逾2.6萬戶停電 台電力拚今日全數復電

康芮颱風共累計造成苗栗縣2萬6652戶，經台電人員搶修已復電2萬5232戶，餘1420停電戶，分散於沿海及山地轄區，台電苗栗區營業處已調派搶修資源，力拚今日全數復電。 （圖由台電苗栗區營業處提供）

2024/11/01 15:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣本島已於今（1）日上午9點脫離康芮颱風暴風圈，但侵台期間，共累計造成苗栗縣2萬6652戶，經台電人員搶修已復電2萬5232戶，餘1420停電戶，分散於沿海及山地轄區，台電苗栗區營業處已調派搶修資源，力拚今日全數復電。

台電苗栗區營業處表示，康芮颱風自10月31日凌晨起挾帶強風豪雨肆虐台灣本島，造成苗栗地區截至今（1）日下午1點，累計停電戶數達2萬6652戶，已復電2萬5232戶，餘1420停電戶，分散於沿海及山地轄區，已調派搶修資源，力拚今日全數復電。

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台電苗栗區營業處長邱華龍表示，康芮颱風襲台期間，苗栗區處共投入約百餘人力、車輛及機具進行搶修，然因颱風走勢不定，造成各地災情有所不同，苗栗區處以最快速度動態調配搶修資源至受災影響嚴重地區進行搶修，盡力將風災造成民生停電影響降至最低。

邱華龍表示，雖康芮颱風已遠離，但部分地區仍有強風、豪雨發生可能，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自行前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

台電苗栗區營業處提醒民眾，遇停電事故或公告已復電地區，倘有零星停電情形，請多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區輸入停電地址，可查詢或通報停電狀況或利用「台灣電力APP」「報修」功能，申請「停電」及「台電設備異常」，亦可撥打台電「1911」客服專線通報停電住址及聯絡方式，以利本處人員盡快至現場搶修，恢復供電。

康芮颱風肆虐，造成苗栗縣山區樹木倒塌嚴重。 （台電苗栗區營業處提供）

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