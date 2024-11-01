新竹客運今起在新竹縣走入歷史 改由另2家業者代駛

新竹客運在新竹縣，今天正式走入歷史。（記者黃美珠攝）

2024/11/01 11:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕大新竹的百年客運業者新竹客運，從今天起在新竹縣的經營正式結束，走入歷史，從今年9月開始陸續改由亦捷科際公司和捷乘客運代駛23條路線之後，最後的22條路線今天起也全由這2家業者代駛跟新竹縣的鄉親見面。

新竹區監理所表示，亦捷和捷乘代駛後最後一波22條客運路線，初步將先維持原來新竹客運的營運班次，另業者也會視需求情況機動增班，但有調整幾個站點。至於竹客原來的大客車司機不是轉介到亦捷、捷乘2家業者，就是留任在新竹客運仍持續經營的新竹市公車部分。

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新竹區監理所表示，目前新竹縣的客運路線雖處於代駛狀況，但亦捷和捷乘將持續營運到新業者籌備完成接駛為止，所以不會影響民眾搭乘的權益。

新竹客運做為百年客運業者，從2022年開始釋出不願續營55條客運路線，經過新竹區監理所和地方的努力，首波23條路線中，有4條由關西鎮公所用幸福巴士接替。另19條，竹東線部分交由亦捷在今年9月1日進場服務，苗栗線則由捷乘在9月16日接手。

第2波22條新竹縣內的客運路線，今天起也分由亦捷和捷乘接手。

其中亦捷接駛路線為：【5604】新竹~內湖（經茄苳湖）、【5605】新竹~新庄子（經新豐球場）、【5606】新竹~新庄子（經新豐）、【5611】新庄子~湖口（經後湖）、【5612】湖口~新竹（經鳳山村）、【5613】湖口~榮民講習所（經鳳山）、【5614】新竹~九讚頭（經芎林）、【5615】新竹~敏實科大（經芎林）、【5619】新竹~關西（經犁頭山）、【5620】新竹~中壢（經關西）、【5621】新竹~新埔（經義民廟）、【5622】新竹~湖口（經新豐）、【5633】竹東~芎林共13條。

亦捷接手後調整【5614】、【5615】（含支線）往下公館方向的起站「新竹站」，改移到新竹火車站旁的中華路2段415號旁邊設置；另【5619】、【5620】往關西方向 的「新埔站」將撤站，並於新竹縣新埔鎮中正路189號旁、台電新埔服務所對面增設「電力公司站」。

捷乘接駛路線有：【5602】新竹~三峰（經雙溪）、【5603】新竹~新城、【5608】新竹~下公館（經關東橋）、【5632】芎林~新埔、【5640】新埔~龍潭（經三水）、【5641】新埔~楊梅（經清水）、【5642】新埔~楊梅（經北坑口）、【5643】新埔~湖口（經舊湖口）、【5673】新竹~下公館（經台68線東西向快速公路）共9條。

其中【5608】、【5673】往下公館方向的起站「新竹站」，也將移至新竹火車站旁的中華路2段415號旁邊。

捷乘客運今天開始加開新竹縣溪南等地9條客運路線服務鄉親。（新竹區監理所提供）

亦捷科際今天開始上路服務竹北、湖口等13條客運路線的乘客。（記者黃美珠攝）

捷乘客摁今天起在新竹縣新添9條客運服務路線。（新竹區監理所提供）

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