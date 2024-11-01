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    嘉義又震了！專家石瑞銓：地震深度未往下發展不用太憂心

    嘉義縣中埔上午發生規模3.5、最大震度3級的小區域地震。 （擷取自中央氣象署）

    嘉義縣中埔上午發生規模3.5、最大震度3級的小區域地震。 （擷取自中央氣象署）

    2024/11/01 11:19

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉10月27日下午70分鐘8連震造成不小損害，大家憂心是否會有更大的地震發生，今天早上9時40分發生芮氏規模3.5、最大震度3級的地震，民眾驚呼「又震了」，地震專家石瑞銓表示，中埔地區逾10起規模3以上的有感地震，地震深度都在5公里上下，並沒有往更深的地方發生地震，威脅與危險性大大降低。

    根據中央氣象署資料顯示，上午9點40分在嘉義縣中埔鄉發生芮氏規模3.5地震，地震深度為5.9公里，各地測得最大震度台南市白河3級，嘉義市及嘉義縣都是2級。

    石瑞銓指出，在10月27日8連震的前一天該區域曾發生一起深度逾10公里的有感地震，當時擔心是否會有更大的地震發生，幸好之後發生的地震深度都只有5公里上下，甚至淺到3.3公里，顯示其釋放能量只夠把極淺層的脆弱地質破壞，不至於發生更大的地震，只不過因為地震深度極淺，讓人感受強烈，也對建築物造成一定程度的損壞。

    石瑞銓表示，這幾天的地震範圍侷限在東西向2至3公里左右，區域範圍不大，而且地震深度也相當淺，依目前的狀況研判，除非是地震深度往下發展，否則不至於發生類似1941年12月17日的中埔大地震（規模7.1，導致360人喪生、729人受傷）。

    嘉義縣中埔前天發生地震深度僅3.3公里的極淺層地震。 （擷取自中央氣象署）

    嘉義縣中埔前天發生地震深度僅3.3公里的極淺層地震。 （擷取自中央氣象署）

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