南桃園交流道周邊尖峰時間「塞爆」 國1桃園平面銜接五楊高完工可望紓解

桃園區大興西路、國際路二段鄰近國道2號南桃園交流道，平日車流量龐大，尖峰時間更是塞爆了。（記者鄭淑婷攝）

2024/10/29 18:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道2號南桃園交流道周邊道路，尖峰時間只能用「塞爆了」形容，議員于北辰今（29日）質詢指出，此路段已是桃園長期交通瓶頸，交通局應設法改善；交通局長張新福答詢，最根本的塞車原因，是國道車流回堵影響到市區道路，交通部高速公路局配合國1甲工程施作，將在國道1號北上48.5公里處增設匝道銜接五楊高架，分散國道車流後，將有助市區道路順暢，最快2028年完工。

于北辰表示，南桃園交流道位於桃園區大興西路、國際路二段口，每到尖峰時間必定塞車，不僅車流綿延近1公里，連附近巷道也因無法匯入主幹道而壅塞，是桃園人長期以來的噩夢。

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張新福表示，桃園有許多開車通勤雙北的民眾，會由南桃園交流道進入國2，再從機場系統交流道匯入國1，但國1林口、南崁路段尖峰時間經常塞車，車流一路回堵到國2，要上交流道的車子大排長龍，連帶影響市區道路的順暢，短期希望增加國道客運班次緩解，長期於國1北上48.5公里處增設匝道銜接五楊高架解決。

交通局說明，高公局配合國1甲工程（西起台61線、東至國1桃園交流道北側，全長約11公里）施作，將於國1桃園交流道（48.5公里處）北上匝道，增設匝道銜接至五楊高架，為國1甲工程第3標工程，讓桃園往台北的車輛可直接匯入高架，也可紓解國1平面林口路段的車流，目前已進入設計階段，最快2028年完工。

交通局表示，短期內為減緩國道通勤壓力，市府新闢「723經國轉運站－莊敬路－捷運三重國小站」、「723A經國轉運站－南平路－捷運三重國小站」等2條市區客運路線，「723A」先於11月1日試營運，12月1日起2線正式營運，提供原搭乘國道客運「9005桃園－市府轉運站」與「9023桃園－士林」的通勤族另一個路線選擇。

此外，今年也於鄰近的台1省道路段（桃園到中壢）建置AI號誌控制，透過AI即時演算，因應當下車流狀況啟動號誌調整，讓周邊道路車流更加順暢。

交通部高速公路局配合國1甲工程施作，將在國1北上48.5公里處增設匝道銜接五楊高架（橘線）。（交通局提供）

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