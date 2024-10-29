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    台19甲線新化外環道6年284起事故 公路局提短中長3大改善方案

    台19甲線新化外環道，近6年來大小事故累計284件，引發地方民怨，質疑設計不當。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線新化外環道，近6年來大小事故累計284件，引發地方民怨，質疑設計不當。（記者吳俊鋒攝）

    2024/10/29 18:20

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台19甲線新化外環道寬度達30米，交通便利，但近6年來累計發生284起事故，地方質疑設計不當，民進黨立委林俊憲今天會勘，要求儘速處理安全隱患，公路局提出短、中、長期3大改善措施，一勞永逸解決問題。

    新化台19甲線外環全長逾6.2公里，斥資17.4億元，全面啟用迄今進入第10年，但衍生交通事故頻傳、號誌等候太久，以及人行道設置在快慢車道分隔島上、幾無使用效益等問題，讓地方詬病，林俊憲痛批公路局雲嘉南養護工程分局放任不管。

    今天的現勘由分局新化工務段長何昭坤簡報，中央、地方等相關單位官員出席，副議長林志展與議員余柷青、朱正軒等人也到場為鄉親發聲。

    台19甲行經新化中正路老街，大小車輛無論是否過境，都必須進入鬧區，常造成交通壅塞，地方爭取興建外環道，2015年全線啟用。

    林俊憲說，外環道的增設原本是要解決地方塞車之苦，卻又衍生新的交通問題，目前的設計未能有效保障行人安全，且快慢車輛實體分隔，號誌週期過長，讓駕駛久候，引發民怨，使用率無法提升，讓當時爭取興建的初衷與美意大打折扣。

    余柷青也提到，目前的道路設計，影響了居民生活，還涉及公共安全問題，而號誌週期的不合理，更長期延誤了交通順暢度，亟需優化調整，人行道的規劃，也必須立刻補強。

    新化工務段提出的3大方案，短期是先透過3色號誌的調整來改善，要請市府交通局配合；中期則在近路口處縮小快慢車道分隔島，規劃右轉車道，以及快、慢車號誌時相原則調整為一致，快車道增加右轉專用時相與燈號。

    長期而言，則是移動人行道至路肩、側溝上，將慢車道加寬，比照高鐵橋下的台39線模式，但要提出環境影響差異分析報告，辦理時程9到12個月。

    民進黨立委林俊憲會勘台19甲線新化外環道，要求公路局盡速改善衍生的交通問題。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲會勘台19甲線新化外環道，要求公路局盡速改善衍生的交通問題。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲會勘台19甲線新化外環道，要求公路局盡速改善衍生的交通問題。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲會勘台19甲線新化外環道，要求公路局盡速改善衍生的交通問題。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線新化外環道的人行道，設置在快慢車道的分隔島上，使用率偏低，讓地方詬病。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線新化外環道的人行道，設置在快慢車道的分隔島上，使用率偏低，讓地方詬病。（記者吳俊鋒攝）

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