南投露營嘉年華11/9舉行 大型露營市集登場

南投露營嘉年華11月9日於國姓鄉成功廣場舉辦，縣府29日召開記者會宣傳。（記者張協昇攝）

2024/10/29 16:23

〔記者張協昇／南投報導〕露營近幾年來在國內蔚為流行，成為時下最夯休閒活動，南投縣政府11月9日（星期六）將在國姓鄉成功廣場舉辦2024露營嘉年華，今（29日）召開記者會，縣府秘書長洪瑞智宣布邁入第2屆的露營嘉年華，除有大型露營市集、尋寶遊戲及永續露營環保講座等活動，並安排星光音樂會邀請台語歌后-黃妃壓軸演出，推廣露營主題式旅遊，帶動南投低碳旅遊發展。

南投縣政府觀光處表示，南投縣目前約有400家露營場，為全國露營場地數量最多的縣市，每逢假日吸引大批露營愛好者，但完全合法的只有10家，縣府因而積極輔導業者合法化，目前已有20多家業者通過了第一階段土地使用許可審核，同時也正輔導位於土石流潛勢區等環境敏感區的13家業者停業，盼讓南投的露營休閒產業更加健全，民眾從事露營活動，在安全衛生等各方面更有保障。

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觀光處指出，今年南投露營嘉年華以「大地搖滾金呷Chill」為主題，召集眾多知名露營品牌打造大型露營市集，包含各式露營用品、美食、伴手禮，還有各式在地客家DIY手作，並與知名露營用品品牌Outthere好野國際合作推出風格露營展，大小帳篷以聚落方式一字排開優惠展售，同時提供露營及搭帳諮詢。

活動現場還設置寵物溝通體驗及寵物選美比賽，並有可口可樂及原住民烤大豬美食分享會，讓大眾免費試飲品嘗。另當天從中午開始即安排小清新音樂會及人本交通主題曲歌唱比賽總決賽，傍晚開始則舉辦星光音樂會，邀請有「台灣歌姬」之稱的台語歌后-黃妃壓軸演出。

此外，即時日至11月30日，凡於南投境露營場住宿，憑預約證明上網登記，就可在11月9日活動當天領取限量環保隨身咖啡杯和國姓鄉在地最最知名的咖啡濾掛包。詳情可上南投露營嘉年華活動官網查詢。

2024南投露營嘉年華，將展售各種營帳及露營用品。（記者張協昇攝）

南投露營嘉年華活動，日月潭地區露營業者推出立式划漿體驗遊程。（記者張協昇攝）

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