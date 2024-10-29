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    苗栗市嘉志閣11/3客家粄仔節 米食「中卷」吸睛

    以米食製成的「中卷」，幾可亂真，相當吸睛。（記者張勳騰攝）

    以米食製成的「中卷」，幾可亂真，相當吸睛。（記者張勳騰攝）

    2024/10/29 16:18

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市嘉志閣第十六屆客家粄仔節，11月3日在嘉盛五文昌廟廟埕登場，昨在嘉盛里客家粄仔工坊辦理活動記者會宣傳。今年活動主題以「海陸大餐」為主軸，特別研發製作擬真米食「中卷」，當天也將會販售各種米食及限量客家湯圓品嘗，歡迎大家一起來品嘗客家米食。

    苗栗市長余文忠表示，市公所自2019年起推動茶粄陶染社造整合，透過社區資源整合，提升農特產的附加價值並加以推廣行銷；而這其中的粄，就是利用民生糧食米飯來做客家米食的延伸表現，不僅外觀引人注目，這箇中美味更是一絕。

    苗栗市嘉盛里舊稱「嘉志閣」，嘉盛社區參加苗栗市公所今年首次舉辦的客家粄條節活動，在12隊的競賽中，以獨特的日式和風冰粄條料理手法，榮獲冠軍，在今天記者會上再次端出冠軍料理粄條展示品嘗。另粄仔節當天有1場米食DIY活動，請民眾利用網路報名，詳情可上嘉盛社區臉書官網。

    嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，粄仔節文化已邁入第16年，社區以客家粄食為特色，每年都會推出令人驚艷的創意粄食，希望有興趣者前來共襄盛舉，讓客庄粄食能代代延續下去。

    苗栗市嘉盛社區婦女研製米食「中卷」，供與會人士品嘗。（記者張勳騰攝）

    苗栗市嘉盛社區婦女研製米食「中卷」，供與會人士品嘗。（記者張勳騰攝）

    苗栗市長余文忠（中）料理米食「中卷」。（記者張勳騰攝）

    苗栗市長余文忠（中）料理米食「中卷」。（記者張勳騰攝）

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