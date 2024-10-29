拉拉山國家森林遊樂區步道邊坡崩塌 即日起緊急休園

拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋旁步道上邊坡崩落。（林業保育署新竹分署提供）

2024/10/29 15:11

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業保育署新竹分署所轄桃園市復興區「拉拉山國家森林遊樂區」，因近日山區連續降雨，步道入口過眺望之橋後0.6公里處邊坡發生土石崩塌，目前仍有持續落石風險，為維遊客安全，即刻起緊急休園，並俟搶修安全無虞後，再行公告開園。

相關開休園訊息請上「台灣山林悠遊網」查詢或電洽林業保育署新竹分署，電話（03）522-4163分機240。

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拉拉山國家森林遊樂區位於桃園市復興區北橫上巴陵一帶，此地的泰雅族上巴陵部落，其名「Balung」正是「檜木」或「巨大的倒木」之意；而「拉拉」為泰雅族語「R’ra」音譯，有「美麗的」、「讚嘆的」、「眺望、守望」等意；本區位於霧林帶，植群分類屬原始針、闊葉混合林，完整保育千百年自然環境造就的珍貴檜木巨木群，也是台灣藍鵲、黃腹琉璃、台灣野山羊等野生動植物重要棲息環境，是北部中海拔山區極具代表的森林生態系，具有豐富的自然及人文特色。

拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋旁步道上邊坡崩落。（林業保育署新竹分署提供）

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