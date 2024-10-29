推廣家庭共讀！新北市圖「翻閱永和」 邀親子多元閱讀

新北市立圖書館永和分館11月起針對親子家庭推出「翻閱永和」閱讀活動。（新北市圖永和分館提供）

2024/10/29 15:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立圖書館為推廣家庭共讀，讓閱讀成為家庭生活的一部分，市圖永和分館於11月起針對親子家庭推出「翻閱永和」親子悅讀活動，透過多元閱讀體驗，包括「小小練習生訓練營」、「小黃豆變形記」、「兒童泡泡派對」、「採點地圖闖關打卡」、「說走就走地圖探索營」等，邀請家長與孩子來趟閱讀旅程，紀錄親子間的幸福時光。

市圖館長吳佳珊表示，為鼓勵家庭親子共讀習慣，圖書館除了推動閱讀之外，更將共讀透過多元形式延伸至不同場域，此次「翻閱永和」親子悅讀活動，便是結合永和在地特色文化，透過戶外走讀與親子共學活動，讓閱讀成為家庭生活中的重要活動，激發親子一起閱讀的興趣。

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吳佳珊表示，永和除了豆漿聞名全國，還有哈韓族的朝聖之地「韓國街」等，「翻閱永和」親子悅讀活動11月起一連5個周末的「小小練習生體驗營」將帶親子體驗時下風行的韓流舞蹈，認識永和豐富多元的文化特色。

包括11月2日「永和母親河生態探索之旅」，私房微旅行達人將帶大家走訪孕育永和人文的瓦磘溝，認識中永和的母親河；11月30日「用味蕾紀錄永和佳餚之旅」，透過探尋永和美食，享受心靈及五臟廟的雙重滿足。

12月7日「小黃豆變形記」與「Kid's泡泡派對」，將讓小朋友體驗豆漿的製作過程，認識永和在地知名美食；「親子泡泡派對」則藉由有趣的泡泡互動劇場，帶大家重視瓦磘溝的生態維護與歷史文化。

另外還有閱讀地圖集章與主題書展，歡迎全家一起來共度美好的親子時光。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

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