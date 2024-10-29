萬聖節變裝踩街秀 保順公托小小鬼討糖、阿公阿嬤討抱抱

樹林區保順公托小朋友進公園討糖吃，在公園的阿公阿嬤卻討抱抱。（記者翁聿煌攝）

2024/10/29 14:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林保順公共托育中心在萬聖節前夕，為幼兒舉辦一場變裝踩街秀，有家長和幼兒一起穿上冰雪奇緣艾莎公主的服裝，也有打扮成瑪莉歐或傑利鼠，甚至有麥當勞叔叔的造型，中心主任鄭雅文也扮成公主，戲稱自己是「教母」，和社會局兒童托育科長林秀穗一起發送糖果和餅乾，議員廖宜琨和太太也變裝成牛魔王和鐵扇公主，陪伴這群最迷你的「小小鬼」在崑崙公園幼兒遊戲場一起拍照打卡。

林秀穗表示，31日是西方萬聖節，為讓幼兒從小體驗多元文化，感受「不給糖就搗蛋」的萬聖節氛圍，全市70家公托中心親子館多布置南瓜等萬聖節意象，也有像新店新和公托、板橋大觀公托、新板公托等，帶幼兒向社區討糖吃；另外土城廣福公托則結合社區篩檢，保順公托則在活動結束後，結合社區牙醫診所衛教，鼓勵孩子吃完糖後一定要刷牙，以免蛀牙。

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樹林區長洪崇璉和保安里長李錫寶及鄰近早餐店老闆娘也到場發送糖果，土城新雅牙科還提供口腔保健小物，保順公托中心收托的45位0至2歲幼兒，或由父母抱著，或牽著手，一起從公托中心慢慢走進公園遊戲場，沿途有到公園運動的阿公阿嬤，看到這群可愛的「小小鬼」討糖，開心的伸出手「討抱抱」。

廖宜琨表示，非常肯定市府在當地設立公托的政策，讓年輕父母可以安心去上班，他一向關心婦幼的福利，會持續爭取，也謝謝保順公托中心的用心，在萬聖節前夕舉辦活動，許多家長都請假來陪伴，共度幸福親子時光。

社會局兒托科長林秀穗發送糖果餅乾給盛裝打扮的幼童。（記者翁聿煌攝）

樹林區保順公托的家長幫小孩打扮各式造型討糖吃。（記者翁聿煌攝）

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