中市學校有游泳課僅6成多 議員要求從幼兒園教起

多位市議員表示會游泳得以自保，要求從幼兒園開始。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 11:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市學校有開游泳課程僅6成多，市議員陳雅惠、蕭隆澤及張芬郁今天在市議會提出質疑，對於台中市目前仍有上百所學校仍無游泳課，而每年的暑假有相當多的學生溺水，不但每一所學校都應該有游泳課，而且應從幼兒園開始學游泳課，而台中市的國民運動中心都有游泳池，應該結合。

教育局長蔣偉民表示，113年教育局共補助162校辦理游泳教學，補助經費計2601萬9874元；對於未開游泳課的學校，鼓勵以游泳社團、體驗營方式辦理，並加強水域安全或自救宣導等活動。至於從幼兒園開始學游泳或結合國運中心讓學生上游泳課的建議，教育局將統整市區公私游泳池資源，進一步研議。

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市議員陳雅惠表示，台中市目前有3百多所市屬學校，其中有162校申請補助游泳教學，獲教育局補助2千6百多萬元，新北市則是每年編列5千萬元補助游泳教學，雙北課程實施率皆達百分之百。

陳雅惠表示，桃園市297校、其中19校有游泳池，今年有205校開游泳課，約占7成；但台中市開課學校僅占6成7，仍有近百校未開課；國中小學生要有一定的游泳能力，義務教育期間應把游泳課應列為必上課程，希望教育局積極爭取經費全面推動游泳教育。

游泳課從市立幼兒園開始，教育局長蔣偉民表示會研議。（記者蘇金鳳攝）

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