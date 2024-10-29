為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市學校有游泳課僅6成多 議員要求從幼兒園教起

    多位市議員表示會游泳得以自保，要求從幼兒園開始。（記者蘇金鳳攝）

    多位市議員表示會游泳得以自保，要求從幼兒園開始。（記者蘇金鳳攝）

    2024/10/29 11:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市學校有開游泳課程僅6成多，市議員陳雅惠、蕭隆澤及張芬郁今天在市議會提出質疑，對於台中市目前仍有上百所學校仍無游泳課，而每年的暑假有相當多的學生溺水，不但每一所學校都應該有游泳課，而且應從幼兒園開始學游泳課，而台中市的國民運動中心都有游泳池，應該結合。

    教育局長蔣偉民表示，113年教育局共補助162校辦理游泳教學，補助經費計2601萬9874元；對於未開游泳課的學校，鼓勵以游泳社團、體驗營方式辦理，並加強水域安全或自救宣導等活動。至於從幼兒園開始學游泳或結合國運中心讓學生上游泳課的建議，教育局將統整市區公私游泳池資源，進一步研議。

    市議員陳雅惠表示，台中市目前有3百多所市屬學校，其中有162校申請補助游泳教學，獲教育局補助2千6百多萬元，新北市則是每年編列5千萬元補助游泳教學，雙北課程實施率皆達百分之百。

    陳雅惠表示，桃園市297校、其中19校有游泳池，今年有205校開游泳課，約占7成；但台中市開課學校僅占6成7，仍有近百校未開課；國中小學生要有一定的游泳能力，義務教育期間應把游泳課應列為必上課程，希望教育局積極爭取經費全面推動游泳教育。

    游泳課從市立幼兒園開始，教育局長蔣偉民表示會研議。（記者蘇金鳳攝）

    游泳課從市立幼兒園開始，教育局長蔣偉民表示會研議。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播