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    機車退出人行道 竹市關新路即起啟動

    竹市即日起啟動關新路機車退出人行道政策。（市府提供）

    竹市即日起啟動關新路機車退出人行道政策。（市府提供）

    2024/10/28 19:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今由交通處、警察局共同勘查關新路機車退出人行道政策的執行情形，並宣布即日起交通處將分階段整頓關新路上的機車違規停放問題，將路邊汽車停車格改為機車格，首波將從66格機車格增加至72格機車格，除便利竹市民眾停放，更能守護竹市行人安全。

    市府表示，竹市機車停放在人行道上，要求駕駛人以牽引方式停放，實務上執行有困難。但道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款明確規範，不得駕車行駛於人行道，警察局在關新路設置的科技執法顯示，不到兩周內取締機車騎乘人行道已舉發31件。市府為兼顧行人行走安全及機車停放權益，決議將人行道還給行人，即日起將分階段改善，把原本設置於人行道的機車格，依汽機車格需求劃設在路邊，落實竹市道安五環，維護行人行走權益。

    代理市長邱臣遠在現場仔細視察了關新公園前關新路的塗銷作業，並指示交通處和警察局在作業期間加強宣導改標線。他還提醒關新路周邊的市民，交通處已發出道路交通標線變更的車輛通知單，請市民盡快將停放在人行道的機車，以及停放在塗銷的汽車格內的汽車，移至適當的停放地點，以利工程作業。

    交通處長倪茂榮表示，竹市關新路長期以來都有民眾反映市區機車違規騎上人行道問題，警方積極取締後也難以有效嚇阻，為有效執法，雖已於關新路與關新北路設置科技執法取締「騎士違規行駛人行道」，但依然防不設防。加上關新路商家多，周邊機車位不足，機車騎士如貪圖方便或趕時間、抄近路等，常直接騎上人行道。

    交通處表示，竹市關新路及其周邊道路目前總計路邊路外有汽車格273格，機車667格，其中人行道上機車格總計有210格。10月份首波實施關新公園側機車退出人行道計有66格，並調整路邊汽車格12格改設置於路邊機車格後增加至72格，以提供竹市民眾前往公園及購物停放使用。後續市府將視成效實施部份機車格收費，呼籲竹市民眾依規停放愛車，避免遭舉發受罰，一起維護竹市的行人環境。

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