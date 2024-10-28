新埤花海公園再進化大武山下「草鴞巢」 屏縣斥資億元大升級

新埤鄉綜合休閒公園將斥資近億元改善，繼花海後再以保育類生物作為號召主題。（屏縣府提供）

2024/10/28 12:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於今天舉行「新埤鄉綜合休閒公園改善計畫」動土典禮，縣長周春米、新埤鄉長潘和源及各級民意代表、地方仕紳等貴賓共襄盛舉。周春米說，馳名全國的新埤花海公園就在此綻放，原來更要要以大武山腳知名的「蘋果臉」草鴞為意象，打造讓大小朋友都能同樂的共融公園。

周春米說，每逢春節新埤花海總是讓人津津樂道，本次改善工程除了花海景觀步道動線改善外，也將打造屬於新埤鄉的共融公園，工程經費達9810萬元，預計2025年暑期完工後正式開放，屆時將成為大小朋友都適合的全新休閒公園。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，縣府自2022年起推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫至今，結合在地特色文化目前共計完成27座。新埤鄉綜合休閒公園面積約5.5公頃腹地廣闊，具備完善交通條件、親水環境，但仍面臨園區內設施老舊毀損與動線不佳等現況，期望透過改善計畫，推動公園綠地內排水設施改善、兒童遊戲設施等建置，讓老舊公園華麗轉身成為新埤在地遊憩新亮點。

周春米強調，新埤鄉除了春節花海讓許多鄉親前往觀賞外，其鄉內具有客庄、農特產品等特色文化豐富，此外，新埤地區的國中、小學皆有特色教學發展，是一個充滿文化量能的好地方，盼望未來完成綜合休閒公園改善後，能藉由良好的場域空間，推廣更多屬於新埤地方的人文特色，且能成為吸引外地遊客駐足打卡的新景點。

屏東縣政府工務處表示，本次新埤公園之設計，採用於餉潭國小舉辦兒童遊戲場工作坊兒童創意發想，以在地生態明星貓頭鷹為主軸搭配動物列車，並分齡分區打造2座適合不同年齡層的雙主題遊戲塔，塔內蘊含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有多種不同高度滑梯提供孩童挑戰。全區以無障礙環境設計為宗旨，讓全年齡層與使用者都可以容易通達使用人行道空間，兼顧銀髮長者需求，預計於2025年暑期完工。

新埤鄉綜合休閒公園。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府將斥資近億改善新埤鄉綜合休閒公園大進化，圖左起縣長周春米、立委徐富癸、議員黃建溢。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法