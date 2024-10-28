盼深化野鳥保育交流 台日簽合作備忘錄

臺灣野鳥保育協會理事長蔡秋雄（左）贈送黑長尾雉陶板擺飾，給北海道「根室管內市町會」會長湊屋稔（右）。（臺灣野鳥保育協會提供）

2024/10/28 12:29

〔記者陳嘉怡／台北報導〕位於日本北海道東端的根室，以吸引野鳥前來的自然生態聞名，四季皆可見世界各地的賞鳥者造訪。臺灣野鳥保育協會與「根室管內市町會」簽署合作備忘錄，盼深化台日兩國的野鳥保育、教育及觀光等合作。

臺灣野鳥保育協會理事長蔡秋雄表示，台日兩國都是自然生態非常豐富的島國，也都有龐大的愛鳥、護鳥、賞鳥人口，但兩國對野鳥的保育、保護，有些做法卻南轅北轍。例如北海道的五種主題鳥丹頂鶴、大天鵝、虎頭海鵰、白尾海鵰、毛腿魚鴞，日本官方不但「給食」，有的甚至設置巢箱，以提升牠們在大自然中的生存、繁衍能力，但這在台灣卻是法令嚴格禁止的，究竟何謂正確做法，值得兩國進一步交流。

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蔡秋雄也贈送日方「黑長尾雉」陶板擺飾，並提到黑長尾雉曾是世界紅色瀕危鳥種，因台灣保育有成，近年已脫離瀕危名單。牠常被稱為帝雉，是因為牠最早的完整標本是由日本人菊池米太郎於1906年在阿里山的塔山採得，而其種小名mikado就是日本天皇的意思。

根室管內市町會則贈送臺灣野鳥保育協會「毛腿魚鴞」陶藝雕塑，會長湊屋稔表示，毛腿魚鴞是世界上體型最大的貓頭鷹，兩翼展開將近有兩米，在日本的數量愈來愈少，是日本非常珍貴的鳥種，受到很嚴密的保護；送來這件藝術作品，是希望傳達根室對台灣深深的祝福及友誼。

外交部亞東太平洋司總領事陳忠正表示，肯定雙方簽署野鳥觀光、保護及教育等協定，也期待這項具開創性的野鳥外交，能為台日兩國的野鳥經濟學都做出貢獻。

日本根室管內市町會贈送當地藝術家創作的「毛腿魚鴞」陶藝雕塑，傳遞台日雙方合作友誼。（臺灣野鳥保育協會提供）

臺灣野鳥保育協會近日與日本北海道「根室管內市町會」簽下合作備忘錄，盼深化台日兩國的野鳥保育、教育及觀光等合作。（臺灣野鳥保育協會提供）

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