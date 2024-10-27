日本岡山首度直飛高雄 明年拚高雄飛日航線達10航點

日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

2024/10/27 22:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台日友好！日本岡山今首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑親赴日本開航，他肯定台日友誼邁向新里程碑，目前高雄直飛日本航線累積7個定期航點，明年將爭取直飛仙台、熊本、四國地區高松等地，力拚達到10個航點，讓南台灣民眾出國更方便。

日本岡山縣今舉辦直飛台灣高雄首航儀式，立委許智傑親自飛往日本岡山縣參加，台日政要均出席盛會，尤其今天適逢日本岡山縣知事選舉，日本岡山政要仍親自出席，可見日方對此航線相當重視，他肯定這是台日友誼新里程碑，象徵高雄與岡山情誼，一定會長長久久。

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許智傑細數推動航線過程，從無到有突破多重關卡，從去年5月24日爭取疫情後恢復航線，今年3月6日爭取新闢岡山航線，3月27日與立委邱志偉召開台日友好岡山開航記者會，如今終於順利開航，內心相當感動，非常感謝台灣虎航、日本岡山縣大力協助。

市長陳其邁也跨海拍影片祝賀，感謝許智傑、邱志偉，一起與市府合作，深化台日情誼，不論從高雄到岡山看桃太郎、去廣島、四國；或是從岡山到高雄找高雄熊，到台南、屏東都更方便，再次恭喜高雄和岡山！

目前高雄直飛日本航線，已經累積7個定期航點，包含東京成田、大阪關西、名古屋、九州福岡，許智傑成功爭取沖繩、岡山、北海道等，明年會持續爭取飛往東北地區仙台、台積電日本廠所在熊本、四國地區高松等地。

許智傑表示，明年目標盼望高雄飛日本能達到10個航點，同時要拓展高雄直飛羽田全新航線，這條商務航線，目前因為沒有航權，想要開航還需要修改台日航約才能成行，許智傑也與台日關係協會長蘇嘉全，一同向日方爭取協商，期待未來有好消息。

日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

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