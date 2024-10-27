為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本岡山首度直飛高雄 明年拚高雄飛日航線達10航點

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    2024/10/27 22:22

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台日友好！日本岡山今首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑親赴日本開航，他肯定台日友誼邁向新里程碑，目前高雄直飛日本航線累積7個定期航點，明年將爭取直飛仙台、熊本、四國地區高松等地，力拚達到10個航點，讓南台灣民眾出國更方便。

    日本岡山縣今舉辦直飛台灣高雄首航儀式，立委許智傑親自飛往日本岡山縣參加，台日政要均出席盛會，尤其今天適逢日本岡山縣知事選舉，日本岡山政要仍親自出席，可見日方對此航線相當重視，他肯定這是台日友誼新里程碑，象徵高雄與岡山情誼，一定會長長久久。

    許智傑細數推動航線過程，從無到有突破多重關卡，從去年5月24日爭取疫情後恢復航線，今年3月6日爭取新闢岡山航線，3月27日與立委邱志偉召開台日友好岡山開航記者會，如今終於順利開航，內心相當感動，非常感謝台灣虎航、日本岡山縣大力協助。

    市長陳其邁也跨海拍影片祝賀，感謝許智傑、邱志偉，一起與市府合作，深化台日情誼，不論從高雄到岡山看桃太郎、去廣島、四國；或是從岡山到高雄找高雄熊，到台南、屏東都更方便，再次恭喜高雄和岡山！

    目前高雄直飛日本航線，已經累積7個定期航點，包含東京成田、大阪關西、名古屋、九州福岡，許智傑成功爭取沖繩、岡山、北海道等，明年會持續爭取飛往東北地區仙台、台積電日本廠所在熊本、四國地區高松等地。

    許智傑表示，明年目標盼望高雄飛日本能達到10個航點，同時要拓展高雄直飛羽田全新航線，這條商務航線，目前因為沒有航權，想要開航還需要修改台日航約才能成行，許智傑也與台日關係協會長蘇嘉全，一同向日方爭取協商，期待未來有好消息。

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    日本岡山首度直飛台灣高雄，民進黨立委許智傑今親赴日本開航。（許智傑服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播