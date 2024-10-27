網美必拍！彰化「白色海豚屋」黑夜不孤單 今起夜夜都有燈光秀

白色海豚屋與白色風機的絕美搭配，都讓慶安水道的水上體驗有無敵的美拍背景。（資料照）

2024/10/27 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網美必拍的台61線彰化段旁的「白色海豚屋」，每到入夜就沒入黑幕，從今天起不再沉默了！每天晚間5點半到8點都有「白色海豚屋」燈光秀，燈光色彩隨四季變化的打在如夢似幻的純白色浪漫建築，點亮風機與串連公園的1公里水岸步道，將是西濱公路沿線最璀璨的夜景！

縣府表示，位於彰化伸港的「白色海豚屋」，因為取自白海豚設計語彙，斜屋頂與大片曲面牆的全白建築，一完成就成為台61線的地標建築，吸引大批網美前來打卡。今年初在「白色海豚屋」旁打造的特色公園也已經啟用，加上慶安水道推出水上體驗活動，都讓「白色海豚屋」不只是打卡熱點，也串連成了親子旅遊的好去處。

請繼續往下閱讀...

縣長王惠美表示，這次點亮「白色海豚屋」計畫，就是希望擦亮彰化西北角的旅遊！因此，縣府挹注600萬，把「白色海豚屋」、水岸步道到鄰近風機，透過光環境的設計，引入隨四季變化的光影秀，希望在燈光秀的引領下，讓特色公園入夜也能成為親子的最佳去處。「白色海豚屋」內部也全新打造海洋咖啡館，可以一邊欣賞落日，一邊喝著咖啡。

王惠美指出，「白色海豚屋」已成功創造話題，也希望能成為彰化西北角發展觀光的火車頭，未來將打造彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，總長度有165 公尺，將提供自行車與行人使用，挹注總經費約1億元，預計完工後將串連塭仔港及周邊特色景點，讓彰化西北角的觀光也亮起來。

西濱公路彰化段的網美級地標「白色海豚屋」，搭配白色風機，形成絕美打卡熱點。（彰化縣政府提供）

「白色海豚屋」變色了！西濱彰化段最美的打卡熱點，即日起天天晚間都有燈光秀。（記者劉曉欣攝）

西濱公路彰化段最美的地標「白色海豚屋」即日起都有燈光秀，搭配旁邊的鏤空浮雲光影，呈現與風的對話。（取自王惠美臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法