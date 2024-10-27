為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網美必拍！彰化「白色海豚屋」黑夜不孤單 今起夜夜都有燈光秀

    白色海豚屋與白色風機的絕美搭配，都讓慶安水道的水上體驗有無敵的美拍背景。（資料照）

    白色海豚屋與白色風機的絕美搭配，都讓慶安水道的水上體驗有無敵的美拍背景。（資料照）

    2024/10/27 21:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕網美必拍的台61線彰化段旁的「白色海豚屋」，每到入夜就沒入黑幕，從今天起不再沉默了！每天晚間5點半到8點都有「白色海豚屋」燈光秀，燈光色彩隨四季變化的打在如夢似幻的純白色浪漫建築，點亮風機與串連公園的1公里水岸步道，將是西濱公路沿線最璀璨的夜景！

    縣府表示，位於彰化伸港的「白色海豚屋」，因為取自白海豚設計語彙，斜屋頂與大片曲面牆的全白建築，一完成就成為台61線的地標建築，吸引大批網美前來打卡。今年初在「白色海豚屋」旁打造的特色公園也已經啟用，加上慶安水道推出水上體驗活動，都讓「白色海豚屋」不只是打卡熱點，也串連成了親子旅遊的好去處。

    縣長王惠美表示，這次點亮「白色海豚屋」計畫，就是希望擦亮彰化西北角的旅遊！因此，縣府挹注600萬，把「白色海豚屋」、水岸步道到鄰近風機，透過光環境的設計，引入隨四季變化的光影秀，希望在燈光秀的引領下，讓特色公園入夜也能成為親子的最佳去處。「白色海豚屋」內部也全新打造海洋咖啡館，可以一邊欣賞落日，一邊喝著咖啡。

    王惠美指出，「白色海豚屋」已成功創造話題，也希望能成為彰化西北角發展觀光的火車頭，未來將打造彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，總長度有165 公尺，將提供自行車與行人使用，挹注總經費約1億元，預計完工後將串連塭仔港及周邊特色景點，讓彰化西北角的觀光也亮起來。

    西濱公路彰化段的網美級地標「白色海豚屋」，搭配白色風機，形成絕美打卡熱點。（彰化縣政府提供）

    西濱公路彰化段的網美級地標「白色海豚屋」，搭配白色風機，形成絕美打卡熱點。（彰化縣政府提供）

    「白色海豚屋」變色了！西濱彰化段最美的打卡熱點，即日起天天晚間都有燈光秀。（記者劉曉欣攝）

    「白色海豚屋」變色了！西濱彰化段最美的打卡熱點，即日起天天晚間都有燈光秀。（記者劉曉欣攝）

    西濱公路彰化段最美的地標「白色海豚屋」即日起都有燈光秀，搭配旁邊的鏤空浮雲光影，呈現與風的對話。（取自王惠美臉書）

    西濱公路彰化段最美的地標「白色海豚屋」即日起都有燈光秀，搭配旁邊的鏤空浮雲光影，呈現與風的對話。（取自王惠美臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播