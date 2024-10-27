日月潭馬拉松萬聖變裝 5000人環湖成彩色巨龍

日月潭環湖馬拉松開跑，超過5000人路跑將環潭公路點綴得有如一條彩色巨龍。（日管處提供）

2024/10/27 16:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕2024日月潭環湖馬拉松今在向山遊客中心開跑，吸引5850名跑者參加，其中還有人在萬聖節前大搞kuso變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘、銅人等參加路跑，吸引小朋友爭相合照，眾人於鳴槍後魚貫而出，俯瞰環潭公路猶如一條彩色巨龍，場面相當壯觀。

日月潭風景區管理處表示，環湖馬拉松今年邁入第11屆，分成42公里全馬組、29公里環潭組，以及6公里體驗組，並以環潭組為大宗，跑者從向山出發，在微涼秋風與湖光山色陪伴下，一邊慢跑一邊體驗潭區美景，從空中俯瞰長長的路跑隊伍，更將環潭公路點綴得有如彩色巨龍，景象相當壯觀。

請繼續往下閱讀...

此次活動也響應公益，以「每跑1公里，捐贈1塊錢」的方式，一共捐助15萬5000元給「失親兒福利基金會南投服務處」，幫助南投失親兒走出困境。

日管處也說，今也有跑者相約變裝提前慶祝萬聖節，有人扮成蒙娜麗莎畫像、地獄新娘、唐三藏，也有人穿上連身裝變身金銅人，或是酒瓶等，成為活動一大亮點，也吸引許多小朋友上前爭相合影。

日月潭環湖馬拉松吸引超過5000人參加，並有跑者在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘路跑，成為活動一大亮點。（日管處提供）

日月潭環湖馬拉松吸引超過5000人參加，眾人起跑魚貫而出場面相當壯觀。（日管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法