寵物AI智能項圈將問世 即時監測毛寶貝健康

新北市副市長陳純敬與工作犬合照。（記者賴筱桐攝）

2024/10/27 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家犬與家貓合計約34.7萬多隻，數量全國最多，市府動物保護防疫處今（27）日召開「新北毛寶貝AI大健康產業論壇」，市府協助產業開發最新寵物AI智能項圈，可即時監測毛寶貝的心率、呼吸、活動量等健康狀況，未來將捐贈新北市動物之家，免費提供給認養老年及殘疾犬貓的民眾。

根據寵物登記網資料統計，根據電訪調查推估2023年全國家犬數量為148萬637隻，家貓數量為131萬1449隻，截至今年7月底，新北市家犬登記數達20萬4003隻，家貓為14萬3292隻，數量均為全國第一，新北今年新增登記犬隻6945隻，貓隻1萬1853隻。

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動保處長楊淑方表示，因應寵物照護需求日益增加，市府協助業者開發寵物AI智能項圈，結合先進的AI技術，可即時監測毛寶貝的心率、呼吸、活動量、情緒等生理數據，飼主可透過手機或其他行動裝置，隨時掌握寵物的健康狀況，提前發現潛在問題。此外，數據可提供獸醫師參考，幫助做出準確的診斷和治療決策，提升寵物健康管理的精準度與效率。

副市長陳純敬指出，寵物的健康不應該只在牠們生病時才受到關注，而是成為日常生活的一部分，飼主應以預防為重，透過更智能的方式，為毛寶貝提供全方位健康管理。

陳純敬說，希望透過論壇增加飼主及寵物產業人員的照護水平，完善動物福利，促進智能科技在毛寶貝照護領域的應用與普及化，推動產業創新與發展，未來這款寵物AI智能項圈開發完成後，將捐贈一批產品給新北市動物之家，優先提供給認養老年及殘疾犬貓的民眾，盼藉此提高認養率。

今日論壇講座內容涵蓋寵物照護6大主題，包括基本救命術、行為與飼主溝通、中醫藥保健、機能食物、食品添加與安全等，其中動保處獸醫師謝侑達分享寵物心肺復甦術（CPR），他表示，當毛寶貝心臟驟停或呼吸停止時，透過CPR爭取時間，可減少腦損傷風險。

新北市政府動物保護防疫處今（27）日召開「新北毛寶貝AI大健康產業論壇」記者會，宣示對毛寶貝健康照護的重視。（記者賴筱桐攝）

新北市舉辦「毛寶貝AI大健康產業論壇」，內容涵蓋寵物照護6大主題。（記者賴筱桐攝）

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