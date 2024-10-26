石斑魚躍而出親吻飛天火車 林邊火車站前公園燈景超奇幻

龍膽石斑燈飾如同魚躍而出親吻飛天火車。（記者陳彥廷攝）

2024/10/26 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府致力推動「一鄉鎮一共融公園」，林邊鄉「飛天火車」是不少家庭親子假日必玩之處，鄉公所以鄉內特產的石斑魚、蓮霧設置裝置藝術，夜晚點燈美不勝收，龍膽石斑如同魚躍而出親吻飛天火車的奇幻場景吸引不少遊客打卡。

林邊鄉共融公園2022年啟用，屏東縣府和當時的台鐵局合作，在林邊火車站前廣場打造長達30公尺「飛天火車」遊具，第二節車廂結合熱氣球及車廂周邊雲朵，象徵飛天火車衝向天際愛冒險。北側還有蓮霧冒險森林遊戲區，結合林邊特產的蓮霧打造鞦韆及登高眺望的小木屋基地，假日人潮如織，林邊鄉公所順勢營造夜環境，以在地特產石斑魚及蓮霧打造新燈飾，刮起夜晚打卡潮。

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林邊鄉長鄭慶堂說，推廣南屏東夜遊憩，採用光環境較具藝術性的方式營造，也將林邊火車站這個中心點打造為夜間遊憩新亮點，以林邊廣為人知的特產黑珍珠蓮霧，和養殖魚「石斑」製作燈飾，夜間和飛天火車一同點燈，歡迎民眾出門來走走，體驗前所未有的氛圍。

龍膽石斑燈飾同框飛天火車，吸引民眾拍照打卡。（記者陳彥廷攝）

林邊火車站前廣場遊具飛天火車長達30公尺。（記者陳彥廷攝）

蓮霧燈飾。（記者陳彥廷攝）

林邊火車站前廣場夜晚點燈景色奇幻。（記者陳彥廷攝）

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