萬聖節遊行凹子底站提早塞爆 高雄捷運：下雨影響

高雄萬聖節今晚活動，捷運凹子底站塞爆。（記者葛祐豪翻攝）

2024/10/26 22:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今（26日）晚在凹子底公園舉行的高雄萬聖節遊行，吸引數萬人參加，導致捷運R13凹子底站塞爆，引發民怨；對此，高捷公司解釋，原評估晚間8點是主要人潮回流時段，但因今晚下雨，人潮提早回流，高捷於晚間7點20分即提早發出加班車。

有民眾拍下今晚捷運R13凹子底站擠滿排隊人潮的場景，上傳到網路，質疑疏運沒規劃好；民眾指出，今晚下雨，許多參加萬聖節的人提早回家，鄰近會場的凹子底站捷運4號出口，許多人擠成一團，卻沒有人員管制。

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對此，高捷公司說明，因應萬聖節遊行活動，原本即已妥擬應變計畫，在晚間6點至9點進散場階段，於表定班距4至6分鐘外，另安排南向與北向各3部加班車。

高捷公司指出，原評估晚間8點是主要人潮回流時段，但因今晚下雨，人潮提早回流，高捷於7點20分就提早發出加班車，經南北向加班車疏運，晚間8點前後R13凹子底捷運站人潮即已紓解。後續仍安排有2部加班車待命，觀察R13人潮狀況，視需要發車。

高捷公司強調，今晚人潮眾多回流時段，車站為安全起見，主要往會場進出動線4號出入口，均有關閉電扶梯措施，並增加移動式感應閘門，方便民眾刷卡進出站，並增派站務人員引導；晚間7點40分至8點車站人潮較多，有短暫分階段進行人潮管制，是為了避免人潮擁擠踩踏而造成危險，也感謝民眾配合。

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