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    台南榮民之家舊址拆除 歷史意象將融入「公E8」公園

    原台南榮民之家舊址進行拆除。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮民之家舊址進行拆除。（記者洪瑞琴攝）

    2024/10/26 22:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕70餘年歷史的台南榮民之家舊址，軍方委託市府進行「機35」重劃區開發拆除作業，地政局表示，重劃工程會將榮民之家歷史記憶意象，融入「公E8」公園設計，落實城市發展與歷史脈絡並存開發理念。

    台南榮民之家舊址建於1953年，占地約近6公頃，是台灣最早期的榮家，安置老兵人數最多曾高達4、5000人。過去非對外開放，仍保留園區林蔭、少有的「都市之肺」森林公園，陪伴榮民伯伯生活歲月的一磚一瓦，如今都將化為塵土，令人不勝唏噓。

    其中榮靈祠（牌位已遷移）建築仿如中國傳統建築屋頂、起翹延伸入蒼穹的屋簷四角，紅柱迴廊相當完好；前堂則有生活老照片，以及牆面上823砲戰舊照與古寧頭之役大幅繪畫，分別寫著「823勝利開創台灣萬世繁榮」「古寧頭大捷奠定寶島永續基業」，映證多少老兵保家衛國的精神象徵。

    據了解，榮靈祠及周邊樹木植栽劃設為公園用地，榮靈祠現有建物已達該公園用地建蔽率上限，是否保留在南市都委會討論過。重劃拆除前，經南市文化資產管理處會勘評估結果不具文資價值，但是榮家特殊的歷史進程，保留相當多的文物與生活軌跡，建議逐棟進行相片影像記錄，相關文物包括匾額、書畫、標語、生活相片原有建築圖面，儘量保存並展示在新的安養空間，以利保留歷史記憶，反映該片土地的歷史變遷。

    南市地政局表示，已委託調查榮民之家內既有樹木約427棵，其中不乏榕樹、樟樹、台灣肖楠、蘭嶼羅漢松等稀有樹種，後續將依專業團隊調查評估結果建議，儘量將樹木以移植或保留方式留設於公共設施用地內，尊重環境生態。

    地政局表示，重劃工程亦依循南市都市計畫委員會審查決議，將榮民之家歷史記憶意象融入「公E8」公園設計，以「榮園錦簇」為主軸設計構想，留設榮譽草坪區，利用榮園鐘響交織過去與現在，開發完成後也能繼續承載當地歷史與懷念情感，落實城市發展與歷史脈絡並存開發理念。

    原台南榮家舊址「機35」重劃區範圍。（擷自南市府官網）

    原台南榮家舊址「機35」重劃區範圍。（擷自南市府官網）

    原台南榮家舊址牆面上823砲戰舊照。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮家舊址牆面上823砲戰舊照。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮民之家舊址建物，被評估不具文史價值。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮民之家舊址建物，被評估不具文史價值。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮家舊址「機35」重劃區示意圖。（南市地政局提供）

    原台南榮家舊址「機35」重劃區示意圖。（南市地政局提供）

    原台南榮民之家舊址的林蔭綠色隧道。（記者洪瑞琴攝）

    原台南榮民之家舊址的林蔭綠色隧道。（記者洪瑞琴攝）

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