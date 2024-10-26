澎湖湖西神轎文化季 展現代代相傳傳承

武轎進場進入活動高潮，也讓現場觀眾感受震撼視覺享受。（湖西鄉公所提供）

2024/10/26 19:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉公所今（26）日在鼎灣園區，舉辦「神轎文化季——代代鄉傳」活動，結合澎湖在地的武轎傳統信仰、豐富的音樂表演和小農市集的大型文化盛會，吸引了大批民眾與遊客，齊聚一堂，共同見證澎湖縣武轎文化的深厚傳承。

活動由一點草木樂團和遊手好絃樂團精彩音樂表演揭開序幕，傳統與現代音樂的交織吸引了大批觀眾駐足欣賞。同時，小農市集帶來了多樣的在地美食，讓參與者大快朵頤，市集不僅展現了澎湖的飲食文化，更讓參加者透過味蕾感受到家鄉的溫度。

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文化體驗區包括虎爺拓印、法器展示、小武轎體驗等互動活動讓現場充滿歡笑聲，老少皆能在此找到屬於自己的樂趣。此外，現場也設置了闖關活動，讓參加者有機會換取精美獎品，增加了活動的互動性與趣味性。武轎遶境為活動的高潮部分，讓民眾一睹澎湖縣武轎總會傳統信仰儀式的震撼景象，感受文化精神的代代相傳。

湖西鄉長陳振中表示，這次的神轎文化季不僅是傳承湖西鄉的信仰與文化，還希望藉由音樂、市集、文化互動體驗等多樣活動，讓更多人深入了解澎湖的歷史與精神。他強調，這是公所首次舉辦此類大型文化活動，他特別感謝武轎總會、鼎灣村、中西村與各方的協助，讓這場文化盛會更加豐富多彩。透過這次活動，鄉親與年輕一代能更深入理解並珍惜我們的傳統文化，也希望藉由這樣的盛會，讓更多民眾體驗湖西的獨特文化風貌。

湖西鄉公所神轎文化季，由精彩音樂演出揭開序幕。（湖西鄉公所提供）

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